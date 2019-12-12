به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور اعضا برگزار شد.

سعید رضا عاملی در تشریح مصوبات این جلسه اظهار داشت: در این جلسه گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در حوزه زیست فناوری و ظرفیت سازی برای توسعه این فعالیت‌ها در کشور مورد بحث قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این گزارش تأکید شد که جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون در تولید علمی دارای رتبه اول منطقه خاورمیانه رتبه دوازدهم جهان بوده رتبه نخست تولید محصولات زیست‌فناوری و واکسن در غرب آسیا متعلق به ایران است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در حال حاضر ۵۰ درصد درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان از محل شرکت‌های زیست‌فناوری است و بیش از ۶۰ درصد عمده صادرات محصولات دانش‌بنیان کشور مربوط به شرکت‌های این حوزه است.

وی خاطرنشان کرد: تولید کودهای زیستی به عنوان جایگزین کودهای شیمیایی(کاهش ارزبری ۱۶۲ میلیون دلار)، تولید بذور با کیفیت دانه‌های روغنی و سایر محصولات غذایی(کاهش ارزبری ۲۵۰ میلیون دلار)، تولید نهال‌های کشت‌بافتی برای احیای باغ‌های کشور(ارزاوری ۱۱۷ میلیون دلار) و تولید افزودنی‌های خوراک دام و طیور با هدف کاهش ارزبری ۱۰۰ میلیون دلاری از مهمترین برنامه‌های در حال اقدام برای کاهش ارزبری و رونق تولید در کشور است که در این گزارش مطرح شد.

وی افزود: قرار شد که پیشنهادهای مطرح شده توسط ستاد زیست فناوری پس از بررسی بیشتر، در جلسه آینده شورا به تصویب نهایی برسد.

عاملی در ادامه از انتخاب ۷ رئیس جدید دانشگاه‌ها در کمیته انتخاب روسای دانشگاه ها خبر داد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بر این اساس سعد الله نصیری قیداری به عنوان رئیس دانشگاه شهید بهشتی تهران، محمد قاسمی به عنوان رئیس دانشگاه ولایت، عباس افخمی به عنوان رئیس دانشگاه بین المللی سازمان همکاری های اقتصادی گروه هشت، علیرضا منظری توکلی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد استان کرمان، احسان کامرانی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد استان هرمزگان، پیام نجفی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد استان اصفهان و حسین کلانتری به عنوان رئیس دانشگاه آزاد استان مرکزی انتخاب شدند.