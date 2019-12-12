نوسازی یکهزار و ۳۶۰ واحد مسکونی در بافت فرسوده دوگنبدان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله مهدیان ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در گچساران افزود: این واحدها در محله‌های پربالی، رادک سادات، کیامرثی و کوی لبنان، اجرا شده است.

مهدیان تصریح کرد: در این راستا در سال جاری، یکهزار و ۱۳۴ میلیارد ریال برای نوسازی بافت فرسوده گچساران اختصاص یافت.

وی بیان داشت: این اعتبار برای نوسازی یکهزارو ۸۶۰ واحد مسکونی در بافت فرسوده دوگنبدان اختصاص یافته است.

مهدیان این اعتبار را شامل تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض عنوان کرد و گفت: از این میزان اعتبار، ۲۰۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بلاعوض و مابقی نیز تسهیلات بانکی است.

وی افزود: نوسازی یکهزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در مرحله اولیه این طرح، در دست اقدام بود که یکهزار و ۳۶۰ واحد آن تکمیل شد.