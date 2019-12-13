عمیق ترین نقطه روی زمین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، در شرق قاره قطب جنوب و زیر یخچال Denman عمیق ترین نقطه روی خشکی در زمین کشف شده است.

تنگه کشف شده عمیق مملو از یخ و برف ۳.۵ کیلومتر پایین تر از سطح دریا است. این کشف در نقشه جدید White Continent مشخص شده که شکل بستر سنگی زیر ورقه یخی را با جزئیاتی دقیق نشان می دهد.

ویژگی های این دره در درک انسان از تغییرات احتمالی آتی در قطب جنوب را افزایش می دهد. محققان دانشگاه کالیفرنیا با کمک فناوری جدید BedMachine این کشف را انجام داده اند.

دانشمندان با استفاده از اطلاعات ۱۹انستیتو مربوط به ضخامت یخ ها از سال ۱۹۶۷ تاکنون، اطلاعات اندازه گیری یخ ها در برنامه های Operation IceBridge ناسا و همین طور اطلاعات ارتعاشی این کشف را انجام دادند.

ترکیب این اطلاعات دقیق ترین تصاویر از منطقه قطب جنوب را فراهم کرده است که به دانشمندان کمک می کند تاثیرات تغییرات آب و هوایی را بررسی کنند.