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۲۲ آذر ۱۳۹۸، ۱۲:۳۵

بوکوحرام مسئولیت پرتلفات‌ترین حمله به نظامیان نیجر را پذیرفت

بوکوحرام مسئولیت پرتلفات‌ترین حمله به نظامیان نیجر را پذیرفت

بوکوحرام مسئولیت حمله به یک اردوگاه ارتش نیجر در ایناتس،‌ منطقه‌ای در غرب این کشور و همجوار با مرز مالی را که ۷۱ کشته برجای گذاشت، پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بوکو حرام با برعهه گرفتن مسئولیت این حمله، ادعا می کند که در حمله این ارودگاه حداقل ۱۰۰ نظامی را کشته است و بسیاری نیز زخمی شده‌اند.

یک منبع امنیتی در نیجر در خصوص این حمله که روز سه شنبه انجام شده به خبرگزاری فرانسه گفت: « تروریست‌ها با خمپاره و آتش توپخانه به این اردوگاه حمله کرده اند.»

به گفته این منبع امنیتی انفجارهای صورت گرفته در زاغه‌های مهمات و انبارهای ذخیره سوخت اردوگاه سبب شده تا شمار زیادی از نظامیان در جریان این حملات که به گروه‌های افراطی نسبت داده می‌شود،‌ کشته شوند.

حمله روز سه شنبه از سال ۲۰۱۵ میلادی، زمان آغاز حملات نیروهای جهادی در این کشور، تاکنون پرتلفات‌ترین حمله به نظامیان ارتش نیجر است.

محمدو ایسوفو، رئیس جمهوری نیجر که فرماندهی عالی ارتش را در اختیار دارد پس از انجام این حملات سفر به خود به مصر، محل برپایی کنفرانس با موضوع صلح پایدار،‌ امنیت و توسعه در آفریقا را نیمه تمام گذاشت و به نیامی، پایتخت این کشور بازگشت.

شورای وزیران نیجر روز سه شنبه وضعیت فوق العاده در بسیاری از بخش‌های این کشور را که از سال ۲۰۱۷ به منظور مقابله با حملات نیروهای جهادی وضع شد به مدت سه ماه دیگر تمدید کرده بود.

کد مطلب 4796343

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