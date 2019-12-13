ضرورت تقویت پایه های وحدت میان حوزه و دانشگاه در مقابل دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی در خطبه های نماز عبادی، سیاسی، وحدت بخش و دشمن شکن جمعه این هفته شهرستان رباط کریم ضمن گرامیداشت ۲۷ آذر ،روز وحدت حوزه و دانشگاه اظهار داشت: دشمنان از دیر باز بدنبال ایجاد تفرقه و اختلاف بین دو قشر تأثیر گذار و سرنوشت ساز دانشگاهی و حوزوی بوده اند تا با جدا نمودن این دو از هم راحت تر بتوانند به اهداف خود برسند.

ترابی افزود: در مقابل تلاش دشمن، باید پایه های وحدت و اتحاد میان اقشار مردم بخصوص دو قشر حوزوی و دانشگاهی تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه پیروزی انقلاب اسلامی، مظهر پیوند و اتحاد حوزه و دانشگاه بود عنوان داشت: یکی از عوامل اصلی موفقیت های ملّت ایران در ۴۱ سال گذشته همین همبستگی بوده است.

خطیب جمعه رباط کریم در رابطه با ادامه ی نا آرامیها در کشور عراق که توسط آمریکا،اسرائیل ، عربستان و امارات صورت می گیرد بر بیداری و هوشیاری ملت و جریانهای سیاسی عراق تاکید کرد و گفت:ملت عراق و جریانهای سیاسی در این کشور بدانند که با وحدت و اتحاد می توانند دشمن را ناکام کنند و کشورشان را نجات دهند.

ترابی با توجه به وضعیت جسمانی وخیم شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه ،خواستار آزادی هرچه سریعتر ایشان از زندان شد و اظهار داشت: در طول ۴ سال گذشته ،متأسفانه دولتمردان کشورهای اسلامی و مجامع و سازمانهای بین المللی،مدّعی حمایت از حقوق بشر در برابر کشتار بی رحمانه شیعیان مظلوم نیجریه و زندانی شدن رهبر آنها و کار شکنی در روند درمان ایشان ،سکوتی مرگبار پیشه کرده اند و ما خواستار حمایت و پیگیری جدّی دستگاه دیپلماسی کشورمان در این خصوص می باشیم.