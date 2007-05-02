محمد رضا طلایی نایب رئیس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدوین بسته حمایتی نرم افزار در سال گذشته گفت: در سال گذشته همزمان با روز ملی صادرات اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار بسته حمایتی نرم افزاری را با همکاری سازمان توسعه تجارت کشور و هماهنگی با اتاق بازرگانی تدوین کرد که این بسته به تصویب شورای عالی صادرات رسید و توسط وزیر بازرگانی هم اعلام شد .



وی تصریح کرد: این بسته حمایتی که در خصوص افزایش کیفیت تولید نرم افزاری است، شامل سرفصل است که از مهمترین آنها ثبت نرم افزار، خرید نرم افزار اورجینال و مباحث بازاریابی است .



نایب رییس اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار تاکید کرد: در سال 86 این بسته حمایتی با همکاری سازمان توسعه تجارت به مرحله اجرا می رسد که در این زمینه گامهای اساسی برداشته شده است که این در این میان می شود به تدوین دایرکتوری نرم افزار اشاره کرد .



وی به اهداف تدوین این بسته حمایتی نرم افزار اشاره کرد و افزود: از مهمترین اهداف ما جهت تدوین این بسته شناخت پتانسیلهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و بالفعل کردن آنها است .

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طلایی اظهار داشت: دایرکتوریهایی که تدوین شده به کلیه سفارتخانه های ایران در خارج از کشور و سفارتخانه های خارجی در داخل کشور ارسال می شودوی با اشاره به دیگر فعالیتهای این اتحادیه در سال 86 گفت: در سال 86 اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار با همکاری سازمان توسعه تجارت سمیناری را تحت عنوان بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات افغانستان، فرصتها و چالشها برگزار می کندنایب رییس اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار خاطرنشان کرد: این سمینار به منظور مطالعه و بررسی بازار افغانستان برگزار می شود، چرا که بازار افغانستان یک بازار بکر و موفقی برای ایرانیان خواهد بودوی افزود: این پروژه با همکاری سازمان توسعه تجارت برگزار می شود ولی از تمامی تشکلهایی که در زمینه بازار افغانستان تجربه دارند دعوت می شود که در این سمینار حضور بهم رسانده و ما را در ارتقا حوزه نرم افزار در این کشور یاری و کمک دهندطلایی اظهار داشت: در زمینه مطالعه بهتر بازار افغانستان رایزنیهایی هم با سفارت افغانستان در ایران انجام شده و از تمامی مسوولین، وزارت ارتباطات و آموزش و پروش این کشور دعوت می شود که در این سمینار حضور داشته باشند، تا آغازی برای حضور فعال ایران در افغانستان باشدوی گفت: یکی دیگر از کارهای ما در سال 86 تدوین طرحی برای استانداردسازی نرم افزارها در داخل کشور خواهد بود.