آخرين دستاوردهاي صنعتي ايران خودرو در نمايشگاه خودرو فارس عرضه مي شود

به گزاش خبرگزاري مهر ، شركت ايران خودرو در اين نمايشگاه علاوه بر عرضه انواع خودروهاي جديد سواري توليدي اين شركت، محصولات خود را با تسهيلات ويژه عرضه خواهد كرد.

اين نمايشگاه از 22 تا 26 دي ماه به مدت پنج روز در شيراز برگزار خواهد شد و در آن خودروهاي پژو 307، 607، 206 دنده اتوماتيك، پژو استيشن، سمند و خودرو پارس در مدل هاي مختلف جديد به نمايش در مي آيد.

مسوول نمايشگاه هاي ايران خودرو هدف از حضور در اين نمايشگاه گفت: شركت ايران خودرو به منظور تامين تقاضا و نظر مردم مناطق مختلف كشور، از چندي پيش برپايي نمايشگاههاي استاني و حضور در اين نمايشگاه ها را در اولويت برنامه هاي خود قرار داد.

مجتبي عبدالحسيني راد افزود: هدف از برگزاري نمايشگاههاي استاني و منطقه اي ، اطلاع رساني به مردم درباره پيشرفت هاي صنعت خودرو كشور، ارايه محصولات جديد و توليدات آينده، توسعه سهم بازار و آشنايي و آگاهي از سلايق مشتريان در مناطق مختلف است.

وي با اشاره به اينكه مردم استان فارس خواستار خودروهاي منطبق با وضعيت خاص اقليمي و آب و هوايي اين استان هستند افزود: بر اين اساس تلاش شده است كه نياز مردم به خودرو با توجه به سليقه و خواست و نيز وضعيت اقتصادي آنان تامين شود و همزمان خدمات مناسب پس از فروش نيز ارايه گردد.

عبدالحسيني راد گفت: شركت ايران خودرو در نمايشگاه فارس علاوه برعرضه محصولات مناسب منطقه، به منظور دريافت تقاضاهاي مردم در زمينه خودرو و ميزان رضايت مندي آنان، اقدام به نظر سنجي از بازديدكنندگان خواهد كرد.

به گفته وي در نمايشگاه خودرو فارس، شركت گسترش صنايع ايران خودرو، شركت امداد خودرو ايران، دفتر منطقه اي شيراز و 10 نمايندگي مجاز ايران خودرو نيز حضور خواهند داشت.

مسوول نمايشگاه هاي ايران خودرو اعلام كرد كه اين شركت همچنين در بهمن ماه آينده در نمايشگاه مشابهي در كيش شركت مي كند و يك نمايشگاه اختصاصي نيز در همين ماه در اصفهان برگزار خواهد كرد.

گفتني است شركت ايران خودرو در نمايشگاه استان فارس در فضايي به وسعت 600 متر مربع شركت كرده است.