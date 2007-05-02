علی محمد نوریان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل افزود: در پایان اسفند ماه سال گذشته، راه اندازی آزمایشی از این رادار هواشناسی آغاز شد.

وی ، دقت بسیار بالای رادار در اندازه گیری میزان و ذرات باران و پیش بینی بارندگی در ساعت های بسیار کوتاه در یک منطقه را از مهم ترین کارکردهای مرکز پیشرفته راداری بندر امیرآباد بیان کرد.

نوریان یادآور شد: این مرکز برای پیشگریهای سیل در مناطق مازندران و گلستان بسیار ضروری است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور همچنین تعداد ایستگاه های هواشناسی در کشور را 7 هزار ایستگاه در 13 نوع مختلف اعلام و تصریح کرد: این تعداد باید به 10 هزار دستگاه افزایش یابد.

نوریان با اشاره به کاستی هیا امکانات هواشناسی در ابعاد سخت افزاری و نیروی انسانی یادآور شد: هم اکنون ایستگاه هایی که در آن با پنج کارشناس و امکانات به روز باشد و فقط 300 ایستگاه است و کار ساخت 60 ایستگاه دیگر هم اکنون آغاز شده است.