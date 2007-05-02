سردبیر برنامه "جوانی به وقت فردا" درباره برنامه امروز به خبرنگار مهر گفت: "امروز برخی روزنامه‌ها درباره اقدام رئیس جمهور در بوسیدن دست آموزگار کلاس اول دبستان خود جوسازی کردند که ما برای رفع شبهه ها در برنامه امروز با پخش آیتم ویژه "جوانی به وقت رئیس جمهور" سراغ سخنان مراجع عظام تقلید و فتاوی ایشان، گفتگو با کارشناسان و ... می‌رویم."

رضا ساکی در ادامه افزود: "در برنامه امروز آیتمی ویژه شهادت استاد مرتضی مطهری هم داریم و موضوع هفتگی این برنامه که دروغ است را پیگیری خواهیم کرد. داستان‌های قحطی‌آباد و دو کلمه حرف حساب از دیگر بخش‌های برنامه "جوانی به وقت فردا" است و سری هم به سبزوار خواهیم زد."

برنامه "جوانی به وقت فردا" به تهیه کنندگی خشایار رازقی و اجرای فاطمه صداقتی هر روز ساعت 17 از رادیو جوان پخش می‌شود. جلال سمیعی، مهدی استاداحمد، حامد مرادیان، رضوانیه، حمیده قادری، محمد بخشایش و رضا تقی‌پور نویسندگان این برنامه هستند.