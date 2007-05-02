به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هندوستان تایمز،"شیوشانکار منون" خطاب به کنگره آمریکا و نگرانی آنها گفت که مطمئن نیست این حرفها مبنی بر وجود روابطی مشکوک میان ایران و هند از کجا می آید.

وی در جمع خبرنگاران در سفارت هند در واشنگتن گفت :" هیچ یکی از تعاملات هند با ایران در تناقض با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست؛ بیشتر تعاملات ما یک مسئله طبیعی بین کشورهاست و برخی کشورهای دیگر نیز آن را با ایران انجام داده اند."

هفته گذشته برخی قانونگذاران ارشد آمریکایی روابط مداوم هند با ایران را به عنوان یک مانع جدی و بالقوه برای همکاری آینده(هند) با آمریکا دانستند و از دهلی نو درخواست کردند تا همه همکاری نظامی خود با تهران را فورا متوقف کند.

قانونگذاران ارشد آریکایی از جمله " جان کیل" سناتور جمهوریخواه از آریزونا و " باربارا باکسر" سناتور دموکرات از کالیفرنیا در نامه ای که قرار است به " مانموهان سینگ" نخست وزیر هند ارائه شود، ابراز امیدواری کرده اند که هند به صراحت، تمایل خود را برای خودداری از هر گونه همکاری بیشتر با ایران اعلام کند ؛مگر آنکه ایران کاملا و به گونه ای قابل تایید، برنامه هسته ای خود را متوقف کند.

همچنین دو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا اخیرا در نامه ای به جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا از وی خواستند تا بر هند فشار بیاورد تا فورا تماس و همکاری نظامی خود با ایران را متوقف کند.