به گزارش خبرنگار مهر، کمیته قدس در شورای شریعت فلسطین از اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی خواست تا به سرعت فعالیتهای رژیم اشغالگر اسرائیل را متوقف و آثار و مقدسات مسلمانان و مسیحیان را حفظ و از آنها دفاع کنند.

اتحادیه عرب از مسجدالاقصی دفاع و حمایت کند

کمیته قدس در شورای شریعت فلسطین از اعراب، مسلمانان، آزادگان جهان، سازمانهای بین المللی و سازمانهای حقوق بشر خواست تا بسرعت مقدسات و آثار باستانی مسلمانان را در فلسطین نجات دهند و از بیت القدس در مقابل تعرضات صهیونیستها حمایت کنند. این کمیته همچنین از ریاست و حکومت فلسطین خواست تا با بهره گیری از رسانه های گروهی، دینی و سیاسی این مقدسات را از تعدیات رژیم اشغالگر اسرائیل نجات و به دفاع و حمایت از آنها اقدام کنند.

در پی تعرضات شدید از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل در مسجدالاقصی و اطراف آن این کمیته با بیان اینکه رژیم اشغالگر اسرائیل در پی هتک حرمت مکرر به مقدسات اسلامی و آثار مسلمانان در شهر قدس است، اعلام کرد: این اقدامات اسرائیل در راستای یهودی سازی قدس و تخریب مقدسات اسلامی و در مقدمه آن مسجدالاقصی صورت می گیرند

"یونسکو" مسئولیت حمایت از هویت اسلامی شهر قدس را به عهده گیرد

احمد رویضی مدیر کل دیوان وحدت قدس گفت: حکومت اشغالگر اسرائیل به تخریب ساختمان شورای عالی اسلامی در شهر قدس اقدام کرده است و این امر ادامه جنگ آشکار میان اوقاف اسلامی و شهر قدس خواهد بود.

وی با بیان اینکه تخریب ساختمان مذکور در چارچوب فعالیتهای برنامه ریزی شده اسرائیل است، اظهار داشت: این فعالیتها با هدف تغییر جغرافیایی و هویت شهر قدس انجام می شود و در پی مسائل سیاسی آینده قدس را تهدید می کند.

مدیر کل دیوان وحدت قدس از سازمانهای بین المللی بویژه سازمان آموزش، فرهنگ و علوم ملل متحد (یونسکو) خواستار شد تا ضمن حمایت از شهر قدس، مسئولیت کامل مقابل این فعالیتها را که میراث اسلامی و هویت قدس را هدف قرار داده است بگیرد. چرا که این بناها در شهر قدیمی قدس از موقوفات مسلمانان طی هزار سال پیش بوده اند. این دیوان نامه های فوری به حکومتهای بین المللی مختلف ارسال کرد و آنچه را از هتک حرمت به موقوفات مسلمانان و مسیحیان و ساختمان شورای علای اسلامی رخ داده شرح داده است.

مفتی اعظم فلسطین خواستار توجه به مسئله صلح در فلسطین شد

مفتی اعظم قدس و سرزمین فلسطین در سفر خود به ایتالیا ضمن دیدار با شخصیتهای دینی و سیاسی ایتالیا، به برگزاری سخنرانیهای دینی، خواندن خطابه های اسلامی در مساجد و مراکز اسلامی ایتالیا پرداخت.

شیخ محمد حسین مفتی اعظم قدس و سرزمین فلسطین که یکشنبه 29 آوریل ( 9 اردیبهشت) به ایتالیا سفر کرد، با شخصیتهای دینی و سیاسی این کشور دیدار و گفتگو کرد.

وی در این سفر به برگزاری سخنرانیهای دینی، خطابه های اسلامی، مذاکره و پرسش و پاسخ درباره مسائل دینی و اسلامی در مساجد و مراکز اسلامی ایتالیا پرداخت. شیخ محمد حسین در چارچوب دیدار با شخصیتهای برجسته ایتالیایی و عرب مقیم این کشور درباره مسائل مهم مسلمانان و اعراب در شرایط فعلی به ویژه وضعیت اسفبار مردم فلسطین گفتگو کرد.

مفتی اعظم قدس از آنها خواست تا به مسئله فلسطین اهتمام ورزند و با رنج و اندوه ملت فلسطین، صبر، استقامت، خواستار صلح بودن آنها، عدالت و آزادی آنها همدردی کنند.

نمایشگاه عکس مسجدالاقصی در فلسطین آغاز به کار کرد

نمایشگاه عکس مسجدالاقصی با هدف ارائه تاریخ شهر قدس، منطقه باب المغاربه، مسجدالاقصی و اطراف آن چهارشنبه 5 اردیبهشت آغاز به کار کرد و تا دو هفته ادامه دارد .

نمایشگاه عکس مسجدالاقصی در روز چهارشنبه 5 اردیبهشت توسط شیخ رائد صلاح رهبرجنبش اسلامی فلسطین و مؤسسه الاقصی به همراه گروهی از رونامه نگاران و شهروندان فلسطینی افتتاح شد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی تاریخ قدس، تبیین جایگاه آن، عدم قبول خرافات اسرائیل، فعالیتهای یهودیان وصهیونیستها است. فلسطین از زمان اشغال اسرائیل در سال 1947 تا امروز شاهد تخریبهای بسیاری از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل بوده است که تخریب باب المغاربه، دو اتاق در مسجدالاقصی و همچنین بازسازیها و تخریبهای دیگر نمونه ای از آنها به شمار می روند.

هجرت مردم فلسطین به کشورهای دیگر تحریم شد

انجمن علمای فلسطین طی بیانیه ای اعلام کرد: جایز نیست مردم فلسطین به جز برای آموزش یا درمان، راهی کشورهای دیگر شده و به عبارتی هجرت کنند .

انجمن علمای فلسطین در این بیانیه همه ملت فلسطین را به صبر، مقاومت و وحدت دعوت و اعلام کرد: طی ماههای اخیر شاهد هجرت بسیاری از فرزندان فلسطین به ویژه جوانان به کشورهای بیگانه چون آمریکا، کانادا و استرالیا بوده ایم. این گروه به دلیل جرایمی که نیروهای اشغالگر اسرائیل انجام داده اند از جمله دستگیری، ترور، سرقت، تخریب خانه های آنها، این سرزمین را ترک کرده اند.

این انجمن در ادامه یاد آور شده است: این مسئله برای ملت فلسطین از نظر سیاسی، دینی و اجتماعی بسیار خطرناک است و کیان فلسطین و هویت مسلمانان و مسجدالاقصی را زیر سؤال می برد. به طوری که در ماه هزاران یهودی وارد فلسطین می شوند و سعی در سیطره بر این سرزمین را دارند.

تخریب ساختمان شورای عالی اسلامی محکوم شد

قاضی القضات فلسطین طی بیانیه ای فعالیتهای حکومت اشغالگر اسرائیل را در راستای تخریب ساختمان قدیمی شورای عالی اسلامی قدس بشدت محکوم کرد.

شیخ تیسیر تمیمی قاضی القضات فلسطین و رئیس شورای عالی قاضیان شرعی طی بیانیه ای فعالیتهای حکومت اشغالگر اسرائیل را مخالفت صریح و آشکار با شریعت الهی، قراردادهای بین المللی و اسناد حقوق بشر خواند و گفت: رژیم اشغالگر اسرائیل با اجرای این فعالیتها ضمن هتک حرمت به حقوق بشر، حرمت زندگان و حتی مردگان را هم نگه نداشته است .

وی در ادامه با تأکید بر اینکه ساختمان قدیمی شورای عالی اسلامی قدس در نزدیکی مقبره اسلامی و مدفن صحابه نبی اکرم(ص) است، اظهار داشت: این زمین و ساختمان متعلق به مسمانان است و با گذشت زمان هم هویت آن تغییر نمی کند. رژیم اشغالگر اسرائیل جرایمی علیه مقدسات اسلامی شهر قدس انجام می دهد و در پی آن سعی در پاکسازی ریشه ای آن دارد که هتک حرمت واضح و صریح به حقوق بشر است.

قاضی القضات فلسطین با اشاره به اینکه تهاجامت ناپسند در شهر قدس اخیرا افزایش بسیاری یافته اند و رژیم اشغالگر اسرائیل باید خود مسئولیت کامل جرایمی را که علیه مقدسات اسلامی انجام می دهد، به عهده گیرد، یاد آور شد: سکوت مقابل تجاوزات علیه مسلمانان و مسیحیان جایز نیست، بنابراین باید اجلاس سران کشورهای اسلامی بسرعت به منظور بررسی هتک حرمت اسرائیل برگزار شود.

تقویت فرهنگ وقف عاملی برای پیشرفت و ترقی جوامع اسلامی است

وزیر اوقاف و امور اسلامی کویت در گردهمایی "بررسی فقهی وقف" در کویت با اشاره یه اینکه طی این همایشها باید به ارتباط میان واقعیتهای معاصر با شریعت اسلام دست یافت،گفت: احکام فقه برای پیشرفت و ترقی جامعه اسلامی ضروری است و باید بر اساس شرع مقدس و و عصر معاصر به توسعه وقف و بهره گیری از آن در جوامع اسلامی اقدام کرد.

دکتر عبدالله معتوق وزیر اوقاف و امور اسلامی کویت در گردهمایی " بررسی فقهی وقف" که از دیروز شنبه 8 اردیبهشت در کویت آغاز شد، با اشاره به اینکه هدف از برگزاری اینگونه همایشها ارتباط واقعیتهای معاصر با شریعت اسلام است، اظهار داشت: باید از احکام فقه به منظور سهیم شدن در پیشرفت جوامع اسلامی بهره جست و با کشورهای مختلف در عصر معاصر همکاری کرد چرا که وقف از مسائلی است که به توسعه و پیشرفت جوامع اسلامی بر اساس شرع مقدس اقدام می کند.

دکتر خالد مذکور رئیس کمیته علمی همایش فوق نیز در سخنانی تصریح کرد: هدف از برگزاری این گردهمایی ایجاد راه حلهایی برای رفع مشکلات وقف بر اساس مسائل عصر معاصر است .



سومین گردهمایی بررسی فقهی وقف با هدف بررسی مسئله وقف از منظر فقهی و با اهتمام به مسائل شرعی و عصر معاصر 28 تا 30 آوریل (8 تا 10 اردیبهشت) در کویت برگزار شد.

سومین گردهمایی بررسی فقهی وقف با هدف احیای اجتهاد و تلاش برای مسائل وقف و ایجاد راههایی برای کاهش بحرانهای معاصر و ریشه یابی نظریه های کلی درباره فقه وقف در کویت برگزار شد. این گردهمایی سعی در تشریک مساعی به منظور احیای سنت وقف و معرفی نقش آن در توسعه و پیشرفت جوامع اسلامی و همکاری مؤسسات تحقیقات علمی در جهان اسلام خواهد داشت، چرا که وقف سنتی اسلامی و صدقه ای است که در ترقی و رشد جوامع اسلامی و رساندن آنها به پیشرفت ضروری است.

توجه به تبیبن صحیح حقیقت قرآن در ترجمه آیات الهی ضروری است

استاد زبان انگلیسی دانشکده ادبیات دانشکده اسکندریه مصر گفت: کلام قرآن اعجاز است و برخی آیات با کوتاهترین کلمات معانی بسیاری دارند و نمی توان آنها را با همان زبان اعجاز به زبان دیگر منتقل کرد، بنابراین با توجه به عدم درک مخاطب غربی باید حقیقت و روح قرآن به گونه ای منتقل شود تا درک و فهم درستی از آیات الهی صورت گیرد.

دکتر احمد شیخ استاد زبان انگلیسی دانشکده ادبیات اسکندریه مصر و محقق مصری در سخنرانی خود در انجمن نویسندگان باربد به مفهوم ترجمه به ویژه ترجمه قرآن کریم اشاره کرد و اظهار داشت: ترجمه به معنای انتقال معانی است . اما ترجمه قرآن کریم بسیار بحث برانگیز بوده و نمی توان ساده از کنار آن گذشت.

احمد شیخ با بیان اینکه برخی اعتقاد دارند در ترجمه باید حقیقت و روح قرآن را به دیگران منتقل کنیم، یاد آور شد: با توجه به اینکه کلام قرآن اعجاز است و برخی آیات با کوتاهترین کلمات معانی بسیاری دارند نمی توان آن را به درستی به دیگر زبان منتقل و اعجاز قرآن را با بیانی کوتاه مطرح کرد.

آموزش صحیح عاملی برای جلوگیری از ورود افراط به دین است

دبیر کل انجمن جهانی مسلمانان با بیان اینکه افراط وغلو در دین ضمن گمراه کردن شخص باعث می شود که وی به انجام ارعاب و خشونت به نام دین اقدام کند، گفت: غلو و افراط از جهل و نادانی ناشی می شوند، بنابراین باید فرزندان را از کودکی و در آموزشهای ابتدایی به این مسئله که افراط با اسلام منافات دارد، آشنا و اعتدال را ترویج داد.

دکتر عبدالله بن عبدالمحسن ترکی دبیر کل انجمن جهانی مسلمانان با بیان اینکه دین اسلام مسلمانان را از افراط و زیاده روی برحذر می دارد، گفت: مسلمانان همچنین باید از عواملی که منجر به اشاعه افراط در میان جوانان می شود، نیز دوری کنند.

دکتر ترکی با بیان اینکه غلو در دین به گمراهی می انجامد، یاد آور شد: افراط و غلو در دین ضمن گمراه کردن شخص باعث می شود که وی به انجام ارعاب و خشونت به نام دین اقدام کند. همه خانواده های مسلمان، علمای اسلام، مؤسسات آموزشی، رسانه های گروهی و اطلاع رسانی و دستگاههای فرهنگی باید این مشکل را بر طرف کنند، چرا که افراط و غلو در دین از جهل و نادانی ناشی می شود. آنها باید به تربیت و آموزش پرداخته و به سخنان علما گوش دهند.

دبیر کل انجمن جهانی مسلمانان با تأکید بر اینکه شایسته است مسئولان ضمن آموزش به گروههای مختلف، به توجیه آنها و تبیین اعتدال در اسلام اقدام کنند، افزود: خانواده های اسلامی باید فرزندان خود را در مدارس و از زمان آموزشهای ابتدایی به فهم این مسئله کمک کنند، چرا که دین اسلام دین اعتدال و میانه روی در امور بوده و اعتدال از افراط و تفریط جلوگیری می کند .

حفظ هویت اسلامی نیازمند آموزش و اطلاع رسانی صحیح است

امام و خطیب مسجدالحرام با اشاره به اینکه باید افکار و اندیشه های جوانان را از هرگونه انحراف برحذر داشت، گفت: دستیابی به امنیت فکری به ویژه در جوانان نیازمند آموزش صحیح و اطلاع رسانی دقیق است، توجه به این امر حفظ هویت اسلامی را نیز در پی خواهد داشت .

دکتر سعود بن ابراهیم الشریم امام و خطیب مسجدالحرام با اشاره به اینکه مبارزه با ارعاب و خشونت نیازمند همکاری و همبستگی مسلمانان چه در جهان اسلام و چه در کشورهای غیر اسلامی است، گفت: به منظور برخورد با این مسئله باید آموزشهای لازم به افراد داده شود، به ویژه به جوانان که در این راستا آسیب پذیر تر هستند.

امام و خطیب مسجدالحرام با اشاره به ضرورت حمایت از امنیت فکری، افزود: باید از اندیشه های جوانان در مقابل افراط و ارعاب حمایت کرد و آنان را از مسائل مختلفی که منجر به فساد اخلاقی می شود، آگاه کرد. عنصر آموزش و عنصر اطلاع رسانی از مهمترین عواملی هستند که اهتمام به آنها منجر به حمایت از امنیت فکری، به ویژه در جوانان می شوند، شک نیست توجه به این دو عنصر از تعرض به هویت اسلامی مسلمانان و تمدن و فرهنگ آنها جلوگیری می کند .

رسالت جهانی اسلام بر همزیستی و صلح تأکید دارد

مدیر کل مجمع شیخ احمد کفتارو در دیدار با رئیس شورای اسلامی آلمان با اشاره به اینکه رسالت اسلام جهانی است، گفت: اسلام خواهان ارتباط، همکاری، شناخت و همزیستی میان برادران مسلمان بوده تا به واسطه آن صلح بر اساس موازین و تعالیم دین اسلام اجرا و عدالت و احترام به حقوق دیگری رعایت شود.

صلاح الدین کفتارو مدیر کل مجمع شیخ احمد کفتارو با عصمت امیر لای رئیس شورای اسلامی آلمان درباره ارتباط و همکاری میان مؤسسات فرهنگی و دینی سوریه و آلمان گفتگو کرد. اسلام خواهان ارتباط، همکاری، شناخت، همزیستی و تشریک مساعی میان انسان و برادران دینی اش است تا به واسطه آن صلح بر اساس موازین دین اسلام اجرا و عدالت و احترام به دیگری کاملا رعایت شود.

وی با اشاره به اینکه تمدن اسلامی به کشورهای غربی علوم مختلف را ارائه کرد، افزود: با توجه به اینکه کشورهای اسلامی در علوم مختلف سر آمد بودند، غربیها علوم آنها را اخذ کردند، اما پاسخی که کشورهای غربی به ویژه آمریکا به آنها دادند، جنگ، قتل، کشتار، غارت ثروتهای مسلمانان و حمایت از اسرائیل بود.

امیر لای در این نشست به ارزشهای همزیستی و تشریک مساعی میان مسلمانان و مسیحیان اشاره کرد و اظهار داشت: در کشورهای اسلامی مسلمانان و مسیحیان در کنار یکدیگر مسالمت آمیز زندگی می کنند و انبیاء الهی را گرامی داشته و سعی در اشاعه محبت، صلح و رحمت هستند.

وی در ادامه از توجه مجمع کفتارو گفتگوی ادیان و تبادل تمدنها و پذیرفتن دانشجویان اروپایی به منظور معرفی تمدن اسلام را اقدامی ارزشمند عنوان کرد .

گفتگوی ادیان و تمدنها باید گسترش یابد

رئیس جمهور پاکستان با اشاره به ضرورت گفتگوی میان ادیان و تمدنها، از مجامع بین المللی خواست تا به منظور افزایش و توسعه گفتگوهای سازنده میان تمدنها و ادیان مختلف فعالیتهای گسترده ای داشته باشند .

پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان با اشاره به ضرورت گفتگوی میان تمدنها و ادیان اظهار داشت: همه کشورهای بین المللی باید زمینه های گفتگو را به منظور مبارزه با تعرضات عصر معاصر افزایش داده و برای توسعه آن راهکارهای اساسی ارائه کنند.

وی در ادامه از مجامع بین المللی خواست تا گفتگوی میان تمدنها و ادیان مختلف را به منظور مبارزه با تعرضات امنیتی مشترک توسعه و ارتقاء بخشند. رئیس جمهور پاکستان با اشاره به مشارکت کشورهای بین المللی به منظور تحقق هدف یکسان و توسعه انسجام و همبستگی میان شرق و غرب، مبارزه با تعرضات عصر معاصر را مناسب خواند.

پرویز مشرف با تأکید بر اینکه باید در راستای مبارزه با ارعاب و خشونت راهکارهای اساسی ارائه شود، تصریح کرد: همچنین ارائه راهکارهایی برای از بین بردن فقر، ظلم و جهل که از پدیده های ارعاب هستند و از آن تغذیه می شوند، ضروری است.

آموزش گفتگو و صلح باید سرلوحه کار فرهنگهای اسلامی باشد

مفتی مصر در همایش سالانه کلیساهای آلمان و خاورمیانه که در مصر برگزار می‌شود با تذکار اینکه اسلام همه را به اشاعه صلح و گفتگو فرا می‌خواند، بر اهمیت آموزش گفتگو و صلح برای سامان تمامی شئون مسلمانان تأکید کرد.

دکتر علی جمعه مفتی مصر در همایش سالانه کلیساهای آلمان و خاورمیانه در مصر با اشاره به اینکه اسلام دینی است که به اشاعه صلح و گفتگو میان همه بشر فرا می خواند، گفت: این دین افراط، خشونت و ارعاب را نیز رد می کند .این همایش 8 اردیبهشت با حضور 40 کشیش از خاورمیانه و آلمان به پایان رسید.

وی در پاسخ به سؤال شرکت کنندگان درباره مفهوم گفتگو و اختلاف یاد آور شد: اسلام نه تنها به افراط، خشونت و بسته بودن ذهن دعوت نمی کند، بلکه از امت اسلامی می خواهد تا از طفولیت به کودکان خود مبانی و تعالیم دین را آموزش دهند. مسلمانان سعی در شناخت و گفتگو با برادران دینی خود دارند تا به واسطه آن از هر گونه اکراه و تنفری جلوگیری به عمل آورند.

وی از کشیشان شرکت کننده در این همایش خواست تا همبستگی و اتحاد خود را با بهره گیری از مسئله گفتگو و همزیستی با دیگران بویژه ادیان، فرهنگهای مختلف و تمدنها افزایش داده و آنرا اشاعه دهند. دکتر علی جمعه همچنین خواستار آموزش مسئله گفتگو، صلح و محبت میان بشر شد تا مسلمانان زندگی خود را بر اساس مبانی ادیان آسمانی بسازند.

ائمه مساجد الجزایر اعتدال اسلامی را ترویج می کنند

وزیر اوقاف و امور دینی الجزایر با اشاره به اینکه ائمه مساجد در مبارزه با ارعاب تلاش می کنند، گفت: آنها در سخنان خود به نقش مساجد در بیداری و آگاهی دهی مسلمانان پرداخته و به منظور ارائه تفکر معتدل و صحیح اسلام سخنرایهای دینی انجام می دهند.

شیخ عبدالله غلام الله وزیر امور دینی و اوقاف الجزایر با اشاره به اینکه بیش از 15هزار ائمه مسجد در مبارزه با ارعاب تلاش می کنند، گفت: طی طرحی به منظور مبارزه با ارعاب و خشونت ائمه مساجد آماده همکاری شدند تا طی سخنرانیهای خود زمینه های لازم برای زدودن ارعاب و خشونت را فراهم آورند. ائمه مساجد طی سخنان خود ضمن اشاره به نقش مساجد در بیداری و آگاهی دهی به مسلمانان آموزه ها و تعالیم دین اسلام را نیز ارائه می کنند.

وزیر امور دینی و اوقاف الجزایر با تأکید بر اینکه ارعاب و خشونت از مسائلی است که اسلام به شدت آنها را نفی می کند و خواهان مبارزه با آن است، تصریح کرد: بنابراین ائمه مساجد به عنوان کسانی که مخاطبان خاص خود را دارند و می توانند بهتر مردم را آگاه کرده و آنها را در راستای آموزه های اسلامی تقویت کنند، نقش مهمی در مبارزه با ارعاب ایفا می کنند. اگر ائمه مساجد به درستی بتوانند فعالیت خود را انجام دهند، به اهداف ارائه اسلام معتدل دست یافته ایم.

تحقیقات "علوم پزشکی اسلامی" در کویت بررسی می شوند

مؤسسه پیشرفت علمی کویت از برگزاری مسابقه علوم پزشکی اسلامی در سال 2007 خبر داد و اعلام کرد: هدف از برگزاری این مسابقه تشویق بر تحقیقات علمی در زمینه دستاوردهای تمدن اسلامی در زمینه پزشکی و شاخه های آن است.

مؤسسه پیشرفت علمی کویت از تخصیص جوایز سازمان اسلامی علوم پزشکی در سال 2007 خبر داد و اعلام کرد: این جوایز به کسانی که در زمینه فقه پزشکی و تحقیق در میراث بر اساس اصول فن، تحقیق کرده اند، اهدا می شود. هدف از برگزاری این مسابقه تشویق بر تحقیقات علمی در زمینه دستاوردهای تمدن اسلامی در زمینه پزشکی و شاخه های آن است.

تطبیق میراث دینی بر اساس تجارب علمی عصر حاضر و بررسی دیدگاههای احکام اسلامی درباره فرد و اجتماع و اخلاق پزشکی از موضوعات این مسابقه به شمار می رود.این مسابقه هر سال برگزار می شود و مؤسسه پیشرفت علمی کویت این جایزه را به کسانی که در زمینه علوم پزشکی اسلامی بر اساس شیوه های علمی تحقیق و بررسی کرده اند، اعطا می کند.

نشست "تقریب مذاهب اسلامی" در عربستان برگزار می شود

مجمع بین المللی فقه اسلامی نشست "دعوت به برابری مذاهب اسلامی؛ تلاش برای تقریب و همکاری آنها" را امروز سه شنبه 11 اردیبهشت ماه در مقر سازمان کنفرانس اسلامی جده برگزار می کند.

این نشست در راستای اهتمام مجمع بین المللی فقه اسلامی به وحدت اسلامی برگزار می شود. در این نشست موضوعاتی چون اهمیت تقریب و وحدت میان مسلمانان، هدف مذاهب اسلامی و ظهور آن در زندگی امت اسلام، تلاش در زندگی امت اسلامی، هشدار نسبت به هر نوع اختلاف و وجود دشمنان، هر اختلافی میان مسلمانان کفر نیست، آراء علمای امت و جایگاه آنها در مسائل تکفیری، دعوت به تقریب میان مذاهب اسلامی بررسی می شود.

مجمع بین المللی فقه اسلامی قرار است طی همایشها و نشستهای بعدی موضوعای چون علل جدایی امت اسلام، درگیریهای تاریخی، اهتمام به حسن ظن، تبادل نظر و ارتباط میان مسلمانان، اهتمام به دستگاههایی که به وحدت مسلمانان منجر می شود، را مورد بررسی قرار دهد.

همایش بین المللی "اقتصاد اسلامی" برگزار می شود

همایش بین المللی "اقتصاد اسلامی" به منظور فعال سازی اقتصاد اسلامی و حمایت از تحقیقات و مطالعات علمی در این زمینه، 8 و 9 می ( 18 و 19 اردیبهشت ماه) در عربستان برگزار می شود.

شرکت کنندگان در همایش بین المللی " اقتصاد اسلامی" محورهایی چون روند تحقیق در اقتصاد اسلامی طی سی سال گذشته و تاریخچه آغاز تحقیق و مطالعه علم اقتصاد اسلامی را مورد بررسی قرار خواهند داد . ضوابط اخلاقی در تحقیقات علمی اقتصاد اسلامی، قوانین علمی در اقتصاد اسلامی، پایگاههای اینترنتی برای اشاعه آن، نقش این پایگاهها در توسعه تحقیقات علمی در اقتصاد اسلامی، بررسی روند تحقیقات علمی در زمینه های بانکهای اسلامی، سرمایه گذاری اسلامی، زکات، نقش تکنولوژی اطلاعات در تحقیقات علمی اقتصاد اسلامی از اهداف پیش بینی شده برای این همایش است .

موضوعاتی چون توسعه تحقیقات علمی در اقتصاد اسلامی، نقش ترجمه در تحقیقات علمی اقتصاد اسلامی، تدریس و شیوه اقتصاد اسلامی، روابط رسانه ها و ارتباط با اقتصاد اسلامی و مسائل دیگر مربوط با تحقیقات علمی در زمینه اقتصاد اسلامی نیز در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد. اولین همایش جهانی اقتصادی اسلامی در سال 1396 در مکه برگزار شد و این همایش نیز 8 و 9 می ( 18 و 19 اردیبهشت ماه) با شعار " سی سال تحقیق علمی در اقتصاد اسلامی" در عربستان برگزار می شود.