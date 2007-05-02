به گزارش خبرنگار مهر، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران ظهر امروز در نخستین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در محل استانداری افزود:سال گذشته در مجموع 90 باند توزیع مواد مخدر در استان متلاشی شده که نسبت به سال قبل آن 58 درصد رشد در کشفیات داشته ایم.

معصوم معصومی تصریح کرد:در همین مدت 6 کمیته تخصصی با 43 عضو در بخش های مختلف با تشکیل کارگروه هایی و ایجاد کمیته های فرعی به مبارزه با مواد مخدر و ناهنجاری های اجتماعی پرداختند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 675 مورد کشفیات در زندان های مازندران طی سال گذشته صورت گرفت که در مجموع 13 هزار و 616 نفر دستگیر شدند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران با اشاره به اینکه روزانه 37 نفر در استان طی سال قبل به دلیل توزیع مواد مخدر روانه زندان شدند از تشکیل 10 هزار و 420 پرونده قضایی برای محکومین خبر داد .

فرماندهی انتظامی مازندران نیز در این جلسه گفت:11 هزار و 496 نفر در سال گذشته اعم از توزیع کننده و مصرف کننده مواد مخدر توسط مامورین ناجا دستگیر شده که 74 نفر از مصرف کننده ها زیر 20سال و دو هزار و 140 نفر از آنان بالای 20 سال بوده اند.

سردار مهدی توکلی افزود:سال 85 نسبت به سال قبل از آن از لحاظ تعداد کشفیات با رشد 10 درصدی مواجه بوده ایم.

وی با اشاره به وجود 18 نقطه آلوده به مواد مخدر در مازندران ، از مسئولین زندان ها خواست حتی الامکان جز برای ماموریت ها ، زندانیان مواد مخدر را به مرخصی اعزام ننمایند و خاطر نشان کرد:بخش قابل توجه ای از دستگیری توزیع کنندگان مواد مخدر را زندانیان به مرخصی رفته این بخش تشکیل می دهند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز گفت:در استان سه هزار دانش آموز وابسته به خانواده های معتاد و نابسامان هستند.

سید نصرت الله فاضلی ادامه داد:اجرای طرح مروجان سلامت در 21 شهرستان استان،طرح همیار دانش آموز،طرح آموزش مهارت های زندگی از جمله برنامه های سازمان آموزش و پرورش مازندران در سال گذشته در امر مبارزه با مواد مخدر در مدارس مازندران بوده است.

