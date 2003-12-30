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۹ دی ۱۳۸۲، ۱۲:۵۴

رئيس هيأت نظارت بر انجمن هاي سازمان ميراث فرهنگي در گفت و گو با"مهر":

سرنوشت انجمن دوستداران ميراث فرهنگي بم ، مبهم است

سرنوشت انجمن دوستداران ميراث فرهنگي بم ، مبهم است

تاكنون هيچ خبري از سرنوشت اعضاي انجمن دوستداران ارگ بم ، دريافت نكرده ايم .

دكتر سيد عليرضا قند ريز، رئيس بخش هيأت نظارت بر انجمن هاي سازمان ميراث فرهنگي كشور، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر" ، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت :  تلاشهاي بسياري ، براي اطلاع از سرنوشت اعضاي انجمن صورت گرفته ، كه متأسفانه ، تاكنون بي نتيجه بوده است .
رئيس بخش هيأت نظارت بر انجمن هاي سازمان ميراث فرهنگي كشور ، درمورد فعاليت هاي انجمن ها براي امداد رساني به زلزله زدگان ، گفت : تعدادي از اعضاي انجمن هاي مختلف، براي امداد رساني و كمك مستقيم به زلزله زدگان عزيز ، به بم اعزام شده اند تا كمك رساني مطلوب و شايسته اي ، داشته باشند.
قندريز در ادامه ، از تشكيل ستادي در سازمان ميراث فرهنگي كشور خبر داد  و افزود :  از طريق اين ستاد ، كاركنان و اعضاي ميراث فرهنگي ، كمك هاي خود را براي زلزله زدگان بم ، اهدا مي كنند.
گفتني است بيش از 60 انجمن دوستدار ميراث فرهنگي تاكنون به در دبيرخانه هيأت نظارت بر انجمن هاي سازمان ميراث فرهنگي به ثبت رسيده و به صورت رسمي فعاليت دارند.

کد مطلب 47978

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