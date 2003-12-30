سرنوشت انجمن دوستداران ميراث فرهنگي بم ، مبهم است

دكتر سيد عليرضا قند ريز، رئيس بخش هيأت نظارت بر انجمن هاي سازمان ميراث فرهنگي كشور، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر" ، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : تلاشهاي بسياري ، براي اطلاع از سرنوشت اعضاي انجمن صورت گرفته ، كه متأسفانه ، تاكنون بي نتيجه بوده است .

رئيس بخش هيأت نظارت بر انجمن هاي سازمان ميراث فرهنگي كشور ، درمورد فعاليت هاي انجمن ها براي امداد رساني به زلزله زدگان ، گفت : تعدادي از اعضاي انجمن هاي مختلف، براي امداد رساني و كمك مستقيم به زلزله زدگان عزيز ، به بم اعزام شده اند تا كمك رساني مطلوب و شايسته اي ، داشته باشند.

قندريز در ادامه ، از تشكيل ستادي در سازمان ميراث فرهنگي كشور خبر داد و افزود : از طريق اين ستاد ، كاركنان و اعضاي ميراث فرهنگي ، كمك هاي خود را براي زلزله زدگان بم ، اهدا مي كنند.

گفتني است بيش از 60 انجمن دوستدار ميراث فرهنگي تاكنون به در دبيرخانه هيأت نظارت بر انجمن هاي سازمان ميراث فرهنگي به ثبت رسيده و به صورت رسمي فعاليت دارند.

