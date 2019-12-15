کمبودی در زمینه گندم نداریم / قیمت خرید تضمینی تغییر نخواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهادکشاورزی امروز در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران که در حال برگزاری است، با بیان اینکه طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی در مراحل نهایی شدن قرار دارد.

وی افزود: در این حوزه حدود ٤ تا ٥ سال اقدامات کارشناسی و بررسی انجام شده و چند کار مکمل باقی مانده که باید انجام شود و خیلی طول نمی کشد که آن را مطرح و عرضه کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر معرفی وی از سوی رئیس جمهور به مجلس بعنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه گفت: هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است.

وی تصریح کرد: بنده از جامعه کشاورزی بویژه کشاورزان و در راس آن از گندمکاران صمیمانه تشکر میکنم چراکه آنان در حوزه تولید ایثار کرده اند و خواهش من این است که کماکان به بحث تولید گندم پرداخته شود چون گندم هم در ساختار کشاورزی و هم در بحث امنیت غذای جامعه خیلی مهم است یعنی هم برای کشاورزی اهمیت دارد و هم برای مصرف کننده.

خودکفایی گندم ادامه خواهد یافت

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه خودکفایی گندم به طور قطع ادامه خواهد یافت، گفت: در برخی محصولات نیز باید در حوزه خوداتکایی کار کنیم که از جمله این محصولات دانه های روغنی است. ما باید در این حوزه بیشتر کار کنیم و وابستگی کشور را کاهش دهیم.همچنین «جو» ظرفیت خوبی در این زمینه دارد و به اندازه کافی به آن پرداخته نشده است.

کشاورز اضافه کرد: در پنبه نیز می توانیم نیاز کشور را طی ٣ تا ٤ سال در داخل تامین کنیم .

وی همچنین بر لزوم توجه به توسعه گلخانه ها تاکید کرد و افزود: اصلاح الگوی کشت علوفه با توجه به مشکلات آب و ضرورت تولید شیر باید به صورت پروژه ای جدی انجام شود. که پایلوت آن نیز به صورت موفق انجام شده است.

درباره واردات نگرانم! نمی‌توانم یک تنه مقابل تصمیمات وارداتی بایستم

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه نسبت به واردات نگران هستم، افزود: واردات عملا به معنای سرکوب تولید داخلی است.

وی ادامه داد: بعنوان مسئول تولید نمی توانم در برابر تصمیمات وارداتی یک تنه بایستم. گاهی اتفاق افتاده که در مواقعی بیش از نیاز یکسال برنج یا شکر وارد شده است البته باید دغدغه مصرف مردم و تامین نیاز آنها را داشته باشیم اما رویکرد وارداتی نگران کننده است.

کشاورز در عین حال تصریح کرد: البته واردات تکنولوژی و دانش نباید با کالا اشتباه گرفته شود؛ ما در حوزه تکنولوژی و دانش نیازمند مبادله و تعامل با جهان هستیم و نمی توانیم تولیدکنندگان را از دسترسی به تکنولوژی های روز محروم کنیم.

وی اضافه کرد: با این رویه واردات شکر را از یک میلیون و ٦٠٠ هزارتن به ٦٠٠ هزارتن کاهش داده ایم در واقع در واردات شکر ٤٠٠ میلیون دلار صرفه جویی شده و در ازای آن ٢٣ میلیون دلار بذر وارد کشور شده است.

تغییر نرخ خرید گندم در دستور کار دولت نیست

کشاورز در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مباحثی درباره تغییر نرخ خرید تضمینی در سالجاری مطرح شده چقدر احتمال این امر وجود دارد؟، گفت: درباره تغییر قیمت گندم اطلاعی ندارم و چنین مساله ای حداقل در شورای اقتصاد مطرح نیست و فکر نمی کنم فعلا در دستور کار دولت باشد.

معتقدیم برای ذخایر استراتژیک نیازی به واردات گندم نیست

کشاورز در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر اینکه آمار متفاوتی در حوزه تولید گندم ارائه می شود، برخی از کاهش تولید این محصول خبر می دهند اما وزارت جهاد میزان تولید را کافی می داند با این وجود چرا بحث واردات مطرح می شود و اگر تولید کاهش نیافته گندم هایی که به دولت فروخته نشده کجا هستند؟، گفت: تولید در سال زراعی گذشته به اندازه کافی بوده است.

وی توضیح داد: برای کالاهای اساسی یک ذخیره استراتژیک تعریف شده که این ذخایر را در هر شرایطی کشور باید داشته باشد و همه کشورها نیز دارند. رویکرد واردات نیز بخاطر این ذخایر است اگر چه از نظر ما در سال زراعی گذشته میزان تولید برای این منظور کفایت می کرده است.

کشاورز با اشاره به اینکه قیمت خرید گندم در سال گذشته مورد پذیرش کشاورزان نبود، افزود: قیمت جو هیچگاه بالاتر از نرخ گندم نبوده است و همیشه قیمت جو ٢٥ درصد کمتر از گندم بوده است اما در سال گذشته در مناطقی از کشور قیمت جو به بالای ١٨٠٠ تا ١٩٠٠ تومان رسید که این روی محصول سایه می اندازد و باعث می شود که گندم با بخشی از جو و یا حتی ذرت جایگزین شود.

وی اضافه کرد: بعنوان مثال در سال ٩٧ قیمت گندم ١٣٠٠ تومان و نرخ بذر کیلویی ١٩٠٠ تومان بود یعنی بذر ٥٠ درصد گرانتر از گندم خوراکی بود در سالجاری این تفاوت ١٥ درصد است اما بذر خیلی جذب نشده و این نشان دهنده فراوانی گندم در دست مردم است.

کشاورز گفت: فکر می کنم به محض اینکه خرید با قیمت جدید شروع شود گندم بیشتری که از گذشته مانده است، عرضه خواهد شد.

کشت در سالجاری شرایط مطلوبی دارد

وی تصریح کرد: کشت گندم در سالجاری وضعیت مطلوبی دارد ضمن اینکه شرایط بارندگی مساعدتر از سال قبل بوده است.

رشد ۵ درصدی تولید محصولات کشاورزی در ۶ ماهه امسال

کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کشور امسال با اتفاقات اقلیمی خاص مواجه بود گفت: این اتفاقات در هر حال به تولید کمک کرده و باعث شد در ۶۶ ماهه اول امسال حدود ۵ درصد رشد تولید داشته باشیم. به طوری که تولید برنج در طول تاریخ رکورد زد و علت افزایش تولید این محصول فراوانی آب در مخازن سدها بود، اگرنه سیاست ما درباره برنج کاملا شفاف است و از کشت آن جز در دو استان گیلان و مازندران حمایت نمی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اولین اولویت ما تقویت جبهه تولید است گفت: بنده چه در این وزارتخانه باشم و چه نباشم شعارم تقویت جبهه تولید با لحاظ چند مساله است، اولین نکته توجه به بحث پایداری است و هیچ اقدامی را نباید انجام دهیم که به پایداری لطمه بزند این پایداری شامل منابع، درآمد کشاورز، قیمت عرضه و مواردی از این قبیل است.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی مورد دوم را تامین امنیت غذایی و ترویج توسعه فضای کسب و کار عنوان کرد که باید در سایه توجه به محدودیت آب انجام بگیرد.

کشاورز آب را عامل بسیار مهم و محدودکننده عنوان کرد و گفت: توجه به آب نباید از هیچ یک از برنامه های ما حذف شود، ضمن اینکه به اعتقاد بنده حرکت در کشاورزی باید بر اساس برنامه و بر مبنای یک مدل فرآیندی باشد. به طوری که ما از الف تا ی پروسه را مدنظر قرار دهیم.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده اقدامات مقطعی و اتفاقی نتیجه ای ندارد و کشاورزی با توجه به اینکه یک بخش اقتصادی است به برنامه اقتصادی نیاز دارد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه بدون توجه به بازار، صادرات، زیربنا و ... بحث کشاورزی درست نمی شود، گفت: ما امکان توسعه فضای کشاورزی را جز در آب های مرزی (مدیریت حقابه ها) نداریم بنابراین رویکرد بر افزایش عملکرد و افزایش بهره وری با اولویت بهره وری آب است.

کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود بر صیانت از جنگل ها تاکید کرد و گفت: صیانت از جنگل و حفظ کاربری اراضی کشاورزی خط قرمز ماست ضمن اینکه اصلاح باغات را باید در دستور کار قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه آسیب های کشاورزی با توجه به اقلیم متنوع شده است، گفت: با مدیریت بحران نمی توانیم آسیب ها را کنترل کنیم بلکه باید مدیریت ریسک و خشکسالی مستقر شود؛ یعنی گروه هایی که می توانند ریسک را مدیریت کنند. به عنوان مثال درخت گردویی را به کشاورزان معرفی کنیم که در برابر سرما مقاوم است و آن را مدیریت می کند.

تولید باید بر اساس تقاضا و کشاورزی قراردادی باشد

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید باید بر اساس تقاضا و کشاورزی قراردادی باشد تا شاهد دورریز گسترده محصولات کشاورزی نباشیم، گفت: بخش کشاورزی احتیاج بیشتری به حضور متخصصان حوزه اقتصاد و بازرگانی دارد.

کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه به شرط حضور در وزارت جهاد کشاورزی به عنوان وزیر به دنبال جوانگرایی هستم، گفت: یکی از سیاست های بنده دادن اختیارات بیشتر به خانم هاست، ما باید فضا را برای حضور نسل جدید آماده کنیم، ما هر چه بلد بودیم همین هایی است که انجام دادیم.

وی اضافه کرد: علاوه بر این در کشاورزی هر کس صاحب نظری باشد آن را می پذیریم و از نقد نیز استقبال می کنیم به شرط اینکه قضاوت نباشد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه دولت در بخش کشاورزی نباید اینقدر بزرگ باشد، گفت: تصدی گری ها باید به بخش خصوصی واگذار شود که البته این به معنای رهاسازی نیست.

حتی یک کیلوگرم سبزی یا محصول تراریخته در کشور کشت نشده است

کشاورز با اشاره به اینکه بیوتکنولوژی فقط شامل GMO (تراریخته) نیست گفت: موضوع زیست فناوری دانشی است که طی ۲۰ الی ۳۰ سال اخیر به آن رسیده و بحث بسیار گسترده ای است.

وی تصریح کرد: تا این لحظه یک کیلوگرم سبزی یا محصول GMO در اراضی کشور کشت نشده است، مجلس قانونی در این زمینه دارد و هر کس می خواهد در این حوزه عمل کند باید طبق آن قانون اقدام نماید.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر ما چنین محصولی داشتیم و دارای مزیت بود با این دو شرط می توان این دو پروسه را طی کرد اما در حال حاضر این دو شرط وجود ندارد بنابراین نمی توان درباره آن بحث کرد.

کشاورز همچنین با اشاره به اینکه درباره کالاهای نهایی (از جمله گوشت قرمز) که وارد کشور می شوند، معتقد هستم این کالاها باید با ارز نیمایی وارد شوند، گفت: اما کالاهای واسطه که روی تولید تاثیرگذارند مثل نهاده ها به خاطر توجه به شرایط تولید و مصرف کننده نباید با افزایش قیمت مواجه شوند.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال در صورتی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ذرت تغییر کند قیمت گوشت مرغ به کیلویی ۳۰ هزار تومان می رسد که در کوتاه مدت به نفع تولیدکننده است اما در بلندمدت جامعه آن را نمی پذیرد و تولید با مشکل مواجه خواهد شد.

این مقام مسئول درباره ممنوعیت واردات برخی محصولات زراعی و باغی ایران به عراق از سوی عراقی ها گفت: استدلالات عراقی‌ها این است که در آن محصولات به خودکفایی رسیده‌اند ما نیز بررسی می‌کنیم که این خودکفایی به طور واقعی انجام شده یا کشور دیگری را جایگزین ایران کرده‌اند.

کشاورز با بیان اینکه اوراسیا فرصت جدیدی برای محصولات ایرانی است، گفت: با ورود به منطقه تجاری اوراسیا تجارت و محصولات کشاورزی ایران رونق می‌گیرد که می‌تواند جایگزین مناسب برای بازار عراق باشد. ضمن اینکه فصل تولید عراق با تولید محصولات کشاورزی ایران مطابق بود اما در اوراسیا منطبق نیست که فرصت خوبی برای ما محسوب می شود.