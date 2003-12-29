سفر مقام معظم رهبري، قطعا اوضاع بم را سامان مي دهد

علي هاشمي بهرماني در گفتگو باخبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : نظم مديريتي در كمك رساني به مردم در بم وجود ندارد و قطعا با حضور مقام معظم رهبري به طور حتم رسيدگي به حادثه ديدگان و مصدومان با نظم و سرعت بيشتري انجام خواهد شد .

وي با اشاره به اينكه تاكنون 7 هزار نفر از مصدومين از طريق فرودگاه به نقاط مختلف كشور منتقل شده اند ، افزود : آوار برداري و كمك به مصدومين در روزهاي اول فقط توسط مردم انجام مي شد ، اما به تدريج امداد رساني توسط نيروهاي امداد مناسب تر شد ولي اين منطقه هنوز با مشكلات عديده اي روبروست.

وي كه روز گذشته در راس هياتي به بم سفر كرده بود ، با بيان اينكه تاكنون 22 هزار 500 نفر در شهرستان بم دفن شده اند ادامه داد : پيش بيني مي شود اين آمار تا پايان روز به 25 هزار نفر برسد .

عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : بيش از 80 درصد از شهرستان بم تخريب شده كه مسوولان بايد به سرعت نسبت به ساخت و ساز خانه ها اقدام كنند.

وي در خصوص وضعيت بهداشتي در بم گفت : اين منطقه به وسايل بهداشتي نياز فوري دارد و بايد اين مواد به سرعت به اين منطقه ارسال شود .