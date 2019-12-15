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۲۴ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۲۹

استقرار نیروهای امنیتی در مناطق مختلف استان الانبار

استقرار نیروهای امنیتی در مناطق مختلف استان الانبار

گزارش های رسانه ای از استقرار گسترده نیروهای امنیتی در استان الانبار حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نیروهای امنیتی عراقی به صورت گسترده در مناطق مختلف استان الانبار مستقر شدند.

بر اساس این گزارش، نیروهای عراقی برای مقابله با حملات احتمالی داعش در این مناطق مستقر شدند.

با توجه به مه غلیظ به وجود آمده در این مناطق، بیم نفوذ عناصر داعش در مناطق غربی می رود.

نیروهای عراقی در ورودی های استان های الانبار به ویژه مناطق غربی آن تا نوار مرزی سوریه مستقر شده اند.

مسئولان امنیتی عراقی اعلام کردند که این اقدامات برای ممانعت از فرصت طلبی داعش و نفوذ عناصر این تشکیلات تروریستی به مناطق غربی صورت می گیرد.

کد مطلب 4798046
فاطمه صالحی

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