استقرار نیروهای امنیتی در مناطق مختلف استان الانبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نیروهای امنیتی عراقی به صورت گسترده در مناطق مختلف استان الانبار مستقر شدند.

بر اساس این گزارش، نیروهای عراقی برای مقابله با حملات احتمالی داعش در این مناطق مستقر شدند.

با توجه به مه غلیظ به وجود آمده در این مناطق، بیم نفوذ عناصر داعش در مناطق غربی می رود.

نیروهای عراقی در ورودی های استان های الانبار به ویژه مناطق غربی آن تا نوار مرزی سوریه مستقر شده اند.

مسئولان امنیتی عراقی اعلام کردند که این اقدامات برای ممانعت از فرصت طلبی داعش و نفوذ عناصر این تشکیلات تروریستی به مناطق غربی صورت می گیرد.