مشارکت ۴۵۰ نیروی پلیس، امدادی و خدماتی در طرح زمستانی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزالله ملکی صبح یکشنبه در آغاز طرح زمستانی پلیس راه گیلان در فرماندهی انتظامی استان، اظهار کرد: طرح زمستانی پلیس راه گیلان با حضور گروه ها و نیروهای امدادی و خدماتی از امروز آغاز شد.

وی با بیان اینکه ۴۵۰ نیروی پلیس، امدادی و خدماتی در این طرح مشارکت می کنند، گفت: تمام نیروهای حاضر در این طرح تلاش می کنند تا میزان حوادث و تلفات جاده ای در استان گیلان را در طول اجرای این طرح کاهش دهند.

سردار ملکی با اشاره به کاهش هشت درصدی تلفات جاده ای از ابتدای امسال تاکنون در استان گیلان، تصریح کرد: با توجه به شرایط ویژه استان گیلان و گردشگرپذیر بودن آن از تمام توان ستاد برای کاهش حوادث، تلفات و همچنین ترافیک استفاده خواهد شد.

وی به پیش بینی ۹۰ تیم برای گشت زنی در سطح استان اشاره کرد و گفت: این تیم ها در طول ۲۴ ساعت در محورهای مواصلاتی و نقاط گردنه ای استان گشت زنی می کنند تا در صورت بروز مشکل در کوتاه تریم زمان ارائه خدمت کنند.