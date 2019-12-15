به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، سیدصادق موسوی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران روزشنبه ۲۳ آذرماه طی حکمی مسعود مدرسی را به سمت مدیر ارتباطات و اطلاعرسانی این انجمن منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:
«جناب آقای مسعود مدرسی
نظر به تجارب و تخصص جنابعالی نسبت به مسایل انجمن سینمای جوانان ایران و چشمانداز مورد انتظار آن، به موجب این حکم به عنوان مدیر ارتباطات و اطلاعرسانی منصوب میشوید.
تلاش برای افزایش کمی و کیفی رضایتمندی از روابط عمومی، ارائه مستمر دیدگاهها و نظرات فیلمسازان جوان و همچنین پاسخگویی به موقع به سؤالات و نیازهای اطلاعاتی خانواده بزرگ فیلم کوتاه، همکاری و تعامل مناسب با رسانههای مکتوب، خبرگزاریها، پایگاههای اطلاعرسانی، رسانه ملی و انجمنهای صنفی، تدوین و اجرای نظام جامع ارتباطات و بهرهگیری از ظرفیتهای دفاتر سینمای جوان در سراسر کشور با هدف تعامل سازنده و فعال با ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله ماموریتهای شما است.
امید است با اتکا به خداوند متعال در اطلاع رسانی به موقع فعالیتها و موفقیتهای فیلمسازان جوان به ویژه در حوزه فیلم کوتاه موفق و موید باشید.
سیدصادق موسوی
مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران»
مدرسی از اعضای باسابقه انجمن سینمای جوانان ایران و دارای تحصیلات کارشناسی ارشد مدیریت رسانه است.
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