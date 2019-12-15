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۲۴ آذر ۱۳۹۸، ۱۲:۲۱

مدیر ارتباطات و اطلاع‌رسانی انجمن سینمای جوانان ایران منصوب شد

مدیر ارتباطات و اطلاع‌رسانی انجمن سینمای جوانان ایران منصوب شد

طی حکمی از سوی سیدصادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، مسعود مدرسی به سمت مدیر ارتباطات واطلاع‌رسانی این انجمن منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، سیدصادق موسوی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران روزشنبه ۲۳ آذرماه طی حکمی مسعود مدرسی  را به سمت مدیر ارتباطات و اطلاع‌رسانی این انجمن منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

«جناب آقای مسعود مدرسی

نظر به تجارب و تخصص جنابعالی نسبت به مسایل انجمن سینمای جوانان ایران و چشم‌انداز مورد انتظار آن، به موجب این حکم به عنوان مدیر ارتباطات و اطلاع‌رسانی منصوب می‌شوید.

تلاش برای افزایش کمی و کیفی رضایت‌مندی از روابط عمومی، ارائه مستمر دیدگاه‌ها و نظرات فیلمسازان جوان و همچنین پاسخ‌گویی به موقع به سؤالات و نیازهای اطلاعاتی خانواده بزرگ فیلم کوتاه، هم‌کاری و تعامل مناسب با رسانه‌های مکتوب، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، رسانه ملی و انجمن‌های صنفی، تدوین و اجرای نظام جامع ارتباطات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دفاتر سینمای جوان در سراسر کشور با هدف تعامل سازنده و فعال با ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله ماموریت‌های شما است.

امید است با اتکا به خداوند متعال در اطلاع رسانی به موقع فعالیت‌ها و موفقیت‌های فیلمسازان جوان به ویژه در حوزه فیلم کوتاه موفق و موید باشید.

سیدصادق موسوی

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران»

مدرسی از اعضای باسابقه انجمن سینمای جوانان ایران و دارای تحصیلات کارشناسی ارشد مدیریت رسانه است.

کد مطلب 4798163
زهرا منصوری

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