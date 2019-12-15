واحدهای صنفی بدون مجوز در زنجان جمع آوری شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود موسوی ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون تعزیرات حکومتی در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه در بحث ساماندهی واحدهای صنفی بدون مجوز دچار مشکل هستیم، گفت: تمام تلاش ما این است که واحدهای صنفی بدون پروانه کسب و مجوز جمع آوری شوند و در این زمینه نیازمند کمک نیروی انتظامی هستیم.

وی اظهار کرد: اخطار لازم به واحدهای صنفی بدون مجوز داده شود ولی هیچ گونه اقدامی از سوی این واحدها انجام نمی شود.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان، با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از حامل‌های انرژی نباید تاثیری در قیمت اقلام و کالاها داشته باشد، افزود: به اصناف اطلاع رسانی شده که در زمینه کنترل قیمت‌ها و پرهیز از افزایش قیمت‌ها مدیریت لازم را مد نظر قرار دهند.

موسوی با بیان اینکه واحد بازرسی اتاق اصناف به صورت محسوس و غیر محسوس بازار را رصد می‌کند و در صورت گران‌فروشی و یا کم فروشی با متخلفین برخورد می کند، افزود: در بحث آهن الات افزایش ۱۰ درصدی قیمت ها را داریم ولی در بحث لاستیک کاهش ۲۵ درصد ی وجود دارد.

وی گفت: بازرسین اصناف استان زنجان به شدت اقدام به رصد بازار و واحدهای صنفی کرده و نسبت به جریمه و ابطال مجوز فعالیت واحدهای متخلف اقدام می کنند.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان، با بیان اینکه بیش از ۱۷ تیم بازرسی به صورت مداوم و ویژه بازار را رصد می‌کنند، اظهار کرد: در این میان بازرس‌هایی هم به صورت نامحسوس بازار را رصد می‌کنند و قاضی سیار همراه بازرسان بوده و تخلفات واحدهای صنفی را به صورت آنلاین ثبت می‌ کند.

موسوی تصریح کرد: بازار استان زنجان توسط گشت‌های مشترک سازمان صمت، اتاق اصناف و اماکن به صورت ۲ نوبته رصد می‌شود.

وی با بیان اینکه در تأمین و توزیع کالاها در استان زنجان مشکلی نداریم، افزود: بازار زنجان تحت کنترل است.