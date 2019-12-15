تجلی تفکر شهدا در زندگی باعث حل بسیاری از مشکلات خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی پولادی ظهر یکشنبه در نشست خبری و رسانه‌ای کنگره ملی ۱۵۰۰ شهید استان هرمزگان اظهار کرد: پس از دفاع مقدس پس از آنکه خرمشهر از ایران گرفته شد امام فرمود خرمشهر باید آزاد شود که رزمندگان و شهدا خرمشهر را با دستان خال آزاد کردند که اگر این تفکر شهدا در زندگی ما تجلی پیدا کند بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد.

وی عنوان کرد: در تمام کشور به ازای هر شهید که ایران تقدیم کرده است، بیست شهید روحانی و طلبه داریم که این موید این است که اگر روحانی شیعه با سرافرازی اسلام را هدایت کردده است و انقلاب اسلبامی به این عظمت رسیده است به این دلیل بوده است که علاوه بر اقتناع مردم خود پای به میدان گذاشتند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان ابراز داشت: تعداد طلبه‌های استان هرمزگان در زمان جنگ به مراتب کمتر از اکنون بود اما بیش از ۳۰ روحانی و طلبه را تقدیم انقلاب کردیم. کم پیدا خواهد شد که مدرسه علمیه‌ای تعطیل شده باشد و تمام طلبه‌ها به همراه اساتید به میدان جنگ بروند.