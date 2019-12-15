۱۱۷ تبعه خارجی غیر مجاز شاغل در واحدهای تولیدی لرستان اخراج شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب در گفت و گو با رسانه ها از شناسایی و اخراج اتباع بیگانه غیر مجاز در لرستان خبر داد و اظهار داشت: با عنایت به اهمیت و ضرورت شناسایی و جلوگیری از اشغال فرصت های شغلی توسط اتباع بیگانه غیر مجاز در استان در هشت ماهه سالجاری بیش از ۶۵۹ مورد بازرسی در این خصوص توسط بازرسان کار استان انجام گرفت که منجر به شناسایی بیش از ۱۱۷ تبعه خارجی غیرمجاز شاغل در استان شده که با همکاری نیروهای انتظامی از کشور اخراج شدند.

وی، اظهار داشت: با توجه به معضل بیکاری در استان و اهمیت استفاده از جوانان استان از فرصت های شغلی، شناسایی و اخراج اتباع بیگانه غیر مجاز از محیط های کاری استان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، تاکید کرد: به موجب ماده ۱۸۱ قانون کار، به کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در هر شغلی جرم محسوب می شود که در همین راستا در هشت ماهه نخست سالجاری بیش از ۱۴ کارفرما که اتباع خارجی غیر مجاز را به کارگیری کرده اند شناسایی و ضمن ابلاغ برگ جریمه، به مراجع قضایی معرفی شدند.

آشتاب با اشاره به جایگزینی نیروهای بومی به جای اتباع بیگانه در واحدهای کارگری استان، تصریح کرد: در مجموع ۸۱ نفر جایگزین اتباع بیگانه در واحدهای کارگری استان شدند.

وی با اشاره به قوانین به کارگیری اتباع بیگانه، اظهار داشت : واحدهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی که اتباع بیگانه غیرمجاز به کار می گیرند به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ضمن معرفی به مراجع قضایی روزانه مبلغ ۱۵۴ هزار تومان جریمه خواهند شد.