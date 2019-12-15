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۲۴ آذر ۱۳۹۸، ۱۵:۳۱

داوران مسابقات کشتی جام باشگاه‌های جهان مشخص شدند

داوران مسابقات کشتی جام باشگاه‌های جهان مشخص شدند

اسامی ناظران و داروان رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی جام باشگاه های جهان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دوره رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی جام باشگاه های جهان روزهای ۲۶ تا ۲۹ آذرماه به میزبانی شهر بیرجند استان خراسان شمالی برگزار می شود.

اسامی ناظران و داوران این مسابقات به شرح زیر است:

سرپرست مسابقات: علی اکبر طهماسبی
دبیر سازمان لیگ و نماینده فدراسیون: عبداله فتوحی
رئیس کمیسیون داوران: ناصر فروتن
ناظر سازمان لیگ: محمدحسین تام
نماینده کمیسیون داوران: جواد کریمی
جدول نویس بین المللی: حبیب اله استحمامی
جدول نویس: بهزاد بدر- علی بدل خانی- سهیل امامی

داور درجه S۱: نیما صادقی (مازندران)
داوران درجه یک بین المللی: غلامرضا طاهرخانی (قزوین) مهدی آقاولی (تهران) مهدی بشیرزاده (خوزستان) مرتضی زورمند (البرز)
داوران درجه یک بین المللی (کنترلی): اردوان صاحب (خوزستان) کوروش تقی زاده (بوشهر) غلامرضا بهارلو (چهارمحال و بختیاری) بابک امجدی (تهران) کامران سلطانی زاده (تهران) محسن جلیلیان (منطقه آزاد اروند)
داوران درجه دو بین المللی: مسعود امجدی (تهران) محمدعلی احمدی (مازندران) عیسی سنگدوبینی (گلستان) حسین عسگری (تهران) سیفعلی سلمان پور (قم) علی خالق زاده (خراسان شمالی) عمران جباری (مرکزی)

کد مطلب 4798455

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