به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دوره رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی جام باشگاه های جهان روزهای ۲۶ تا ۲۹ آذرماه به میزبانی شهر بیرجند استان خراسان شمالی برگزار می شود.

اسامی ناظران و داوران این مسابقات به شرح زیر است:

سرپرست مسابقات: علی اکبر طهماسبی

دبیر سازمان لیگ و نماینده فدراسیون: عبداله فتوحی

رئیس کمیسیون داوران: ناصر فروتن

ناظر سازمان لیگ: محمدحسین تام

نماینده کمیسیون داوران: جواد کریمی

جدول نویس بین المللی: حبیب اله استحمامی

جدول نویس: بهزاد بدر- علی بدل خانی- سهیل امامی



داور درجه S۱: نیما صادقی (مازندران)

داوران درجه یک بین المللی: غلامرضا طاهرخانی (قزوین) مهدی آقاولی (تهران) مهدی بشیرزاده (خوزستان) مرتضی زورمند (البرز)

داوران درجه یک بین المللی (کنترلی): اردوان صاحب (خوزستان) کوروش تقی زاده (بوشهر) غلامرضا بهارلو (چهارمحال و بختیاری) بابک امجدی (تهران) کامران سلطانی زاده (تهران) محسن جلیلیان (منطقه آزاد اروند)

داوران درجه دو بین المللی: مسعود امجدی (تهران) محمدعلی احمدی (مازندران) عیسی سنگدوبینی (گلستان) حسین عسگری (تهران) سیفعلی سلمان پور (قم) علی خالق زاده (خراسان شمالی) عمران جباری (مرکزی)