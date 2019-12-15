به گزارش خبرگزاری مهر، «برایان هوک» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبه با سی ان بی سی، با تکرارا ادعای ثابت نشده دست داشتن ایران در حمله به تاسیسات نفتی آرامکو، عنوان داشت که آمریکا به تقویت بنیه نظامی عربستان در برابر ایران ادامه می دهد.

این در حالی است که آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز ۱۹ آذرماه در گزارشی به شورای امنیت اعلام کرد که قادر نیست به طور مستقل تایید کند موشک‌ها و پهپادهای مورد استفاده در حمله به تاسیسات نفتی عربستان، منشا ایرانی داشته‌اند.

هوک در ادامه با اشاره مجدد به موضوع حمله به تاسیسات آرامکو گفت: ما بنیه دفاع هوایی عربستان و سایر کشورها را تقویت کرده‌ایم، و به تقویت قابلیت‌های دفاعی سعودی و خودمان در منطقه ادامه خواهیم داد، تا جلوی تکرار این وقایع را بگیریم.

هوک روز گذشته نیز در اظهاراتی که در حاشیه نشست دوحه داشت؛ مدعی شد حتی با وجود تحریم‌ها علیه ایران، آمریکا همچنان از ایده گفتگو با این کشور استقبال می‌کند.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: ایران همچنان تهدیدی علیه صلح و ثبات جهانی است. اینکه ایران پشت حمله ماه سپتامبر به تسهیلات نفتی عربستان سعودی است موضوعی شناخته‌ شده است و دولت سعودی شواهدی از مشارکت ایران در این مسئله را به شورای امنیت ارائه خواهد داد.