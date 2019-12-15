به گزارش خبرنگار مهر،در ادامه جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ماده ۲۰ این لایحه در مورد آموزش کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ۱۵۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضردر جلسه تصویب شد.

بر اساس ماده ۲۰ در راستای ارتقای سطح دانش شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اجازه داده می‌شود تا دو دهم درصد (۲/۰%) از عوارض متمرکز در اختیار آن سازمان را برای آموزش‌های کاربردی نیروهای شاغل در شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر اساس دستورالعملی که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون مشترکاً توسط سازمان مذکور و شورای‌عالی استان‌ها تهیه می‌شود و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌گردد، هزینه نماید.