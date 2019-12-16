توانایی محققان در حل مشکلات و آسیب های مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، سورنا ستاری در نشست تخصصی معاونان، مدیران کل و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان های سراسر کشور گفت: فناوریهای پیشرفتهای که به مدد شرکتهای دانشبنیان و استارت اپها به محصول یا خدمت ایرانساخت تبدیل شده است، اکنون میتوانند در خدمت پیشگیری، تشخیص، کشف، مبارزه و درمان مواد مخدر به کار برده شوند.
وی با تاکید بر اینکه لازمه تحقق این کار مهم در اختیار قرار دادن بازار بزرگ فناوریهای این حوزه به شرکتهای دانش بنیان و استارت اپها است، افزود: مبارزه با مواد مخدر زیست بومی تازه و پویا نیاز دارد که با میدان دادن به شرکت های دانش بنیان رونق میگیرد. اولویت اصلی ما ایجاد همین زیست بوم است تا ایجاد استارت اپ ها توسط جوانان خلاق و فعال، نه تنها از آسیبهای این معضل خانمانسوز جامعه میکاهند بلکه بازار بزرگ دانشبنیان، رویاروی با بازار قاچاق قرار میدهند.
معاون علمی و فناوری گفت: آمادگی داریم از توسعه این زیرساخت با همکاری کمیته مشترکی که بتواند فناوری های موجود را به ستاد مبارزه با مواد مخدر معرفی کند حمایت کنیم، چراکه باور داریم صیانت از خون شهدای عرصه مبارزه با مواد مخدر و کاهش هزینههای گزاف از جمله از دست دادن سرمایههای انسانی، تنها با توسعه روشهای فناورانه و نوآورانه ممکن میشود.
به گفته ستاری، پیشگیری و درمان آسیبهای ناشی از اعتیاد، به کمک شرکتهای دانشبنیانی که در حوزه زیستفناوری فعال هستند و کاهش می یابد؛ زیستبوم این حوزه که در منطقه منحصر به فرد است، برای تولید ایرانساخت پیشرفتهترین فرآوردههای دارویی آمادگی دارد.
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