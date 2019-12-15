آیین تجلیل از مجدالدین کیوانی/بزرگداشت عرفان پژوه برجسته ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و دومین برنامه از سلسله برنامه‌های «عصر کتاب» که به بزرگداشت مجدالدین کیوانی مترجم اختصاص دارد، (سه شنبه ۲۶ آذرماه) با حضور مسئولان فرهنگی، اهالی قلم، ناشران، فعالان حوزه کتاب و نشر و علاقه‌مندان به این چهره فرهنگی در سرای کتاب موسسه خانه کتاب برگزار می‌شود.



مجدالدین کیوانی متولد ۱۳۱۶ در اصفهان است. وی خرداد ۱۳۴۰ لیسانس خود را از دانشگاه تربیت معلم (دانشسرای عالی سابق)، اخذ کرد و پس از گذراندن دوره تعلیم و تربیت دو زبانه در دانشگاه ویلز انگلستان در سال ۱۳۴۴، دکترای خود را در رشته زبان‌شناسی کاربردی در همان دانشگاه در سال ۱۳۴۷ به پایان رساند. کتاب «صهبای خرد: شرح احوال و آثار حکیم عمر خیام نیشابوری» اثر مهدی امین رضوی با ترجمه او به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۶ معرفی شد.



از دیگر آثار کیوانی می‌توان به «حلاج، هربرت میسن»، «تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن»، «ترجمه عزیز نسفی، نوشته لویدرریجون»، «روزبهان بقلی: عرفان و شطح اولیاء در تصوف اسلامی، کارل ارنست»، «کاربرد اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه (رشته زبان انگلیسی)»، «جهت‌ها و حرکت‌ها: اندیشه اسلامی در تمدن جهانی» و... اشاره کرد.



موسسه خانه کتاب در سلسله برنامه‌های «عصر کتاب» با هدف گرامی‌داشت پیش‌کسوتان عرصه کتاب و پژوهش در ۲۱ دوره عصر کتاب و پنج دوره عصر کتاب استانی در راستای تحقق شعار «ایران فقط تهران نیست» از افرادی همچون جمال میرصادقی، زهره زرشناس، آذرتاش آذرنوش، ضیا موحد، سیداحمد وکیلیان، زنده‌یاد اسمعیل دمیرچی، محمدعلی مهدوی امیری، زنده‌یاد غلامحسین صدری افشار، عبدالله کوثری، الریش مارزلف، نوش‌آفرین انصاری، منصوره اتحادیه، علی صدرایی خویی، جواد صفی‌نژاد، ولی‌الله محرابی، مهدی حجوانی، محمد زهرایی ، حجت الاسلام والمسلمین حسین واثقی، حسین مسرت، اسفندیار آهنجیده، مرید محمدی، علیرحم شایان، محمودرضا اکرامی فر، داراب بدخشان، احمد عضدی، بهروز عزبدفتری، خلیل سلطان‌القرایی، حسین دوستی، محمدرضا بایرامی و بیوک جامعی تجلیل کرده است.



آیین تجلیل از مجدالدین کیوانی سه شنبه (۲۶آذر ۱۳۹۸) ساعت ۱۵ در سرای کتاب موسسه خانه کتاب به نشانی خیابان انقلاب، بین فلسطین و برادران مظفر جنوبی، پلاک ۱۰۸۰، طبقه منهای دو برگزار می شود.