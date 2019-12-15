۷۲۵نفر مبتلا به آنفلوآنزادر کهگیلویه وبویراحمد بستری وبهبودیافتند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان‌پناه عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مهمترین راههای پیشگیری از این بیماری، تزریق واکسن آنفلوانزا، عدم تماس با افراد آلوده، استراحت کامل بیماران در منزل و نرفتن بیماران به مکانهای پرجمعیت است.

وی بیان داشت: شتشوی مرتب دستها با آب و صابون، استفاده از دستمال کاغذی هنگام سرفه و عطسه و مصرف مایعات گرم توسط بیماران باید انجام شود.

یزدانپناه با بیان اینکه اکنون بیماری آنفلوآنزا در این استان کنترل شده است، گفت: موج دوم بیماری اواخر دی‌ماه آغاز می‌شود و در این راستا تدابیر لازم اندیشیده شده است.

وی تصریح کرد: آنفلوانزا بیماری ویروسی حاد دستگاه تنفسی است که قسمت فوقانی و تحتانی دستگاه تنفس را درگیر می‌کند و اهمیت بیماری در سرعت انتشار همه گیری وسعت و تعداد مبتلایان به آن است.

یزدانپناه افزود: مهمترین راههای انتقال بیماری، ذرات تنفسی در هوا و سطوح آلوده به ترشحات فرد آلوده است و از زمان ورود ویروس به بدن و تا شروع علائم بیماری یک تا سه روز طول می‌کشد.

وی اظهار داشت: مبتلابان به این ویورس مس توانند یک روز قبل از شروع علائم تا هفت روز پس از شروع علائم، بیماری را به افراد سالم منتقل کنند.

یزدان‌پناه تب، آبریزش و گرفتگی بینی، گلودرد، سردرد، سرفه، بی حالی، دردهای عضلانی، اختلال در تنفس، تغیر رنگ پوست به خاکستری، کم اشتهایی، تهوع، استفراغ، اسهال، خواب طولانی و زود رنجی را از علائم این بیماری عنوان کرد.

وی تاکید کرد: افرادی با تب بیشتر از سه روز، درد بسیار شدید ماهیچه‌ها، حال عمومی بد، نشانه‌های تنفس مشکل دار، درد و احساس فشار در قفسه سینه، سرگیجه شدید، اختلال در سطح هوشیاری، کم آبی شدید و استفراغ‌های شدید مداوم بلافاصله به پزشک مراجعه کنند.