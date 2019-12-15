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۲۴ آذر ۱۳۹۸، ۱۷:۲۴

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خبر داد

پیشرفت عملیات عمرانی پروژه سوزنبان

پیشرفت عملیات عمرانی پروژه سوزنبان

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از پیشرفت عملیات اجرایی احداث مرکز محله سوزنبان در منطقه ۱۱ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان فیض پور: کاوه حاجی علی اکبری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: مساحت عرصه مداخله در پروژه سوزنبان حدود ۳۰۰۰ مترمربع است و عملیات اجرایی آن پس از اخذ نظرات شهرداری ناحیه، شورایاری محله، معاونت اجتماعی کلانتری ۱۱۵ رازی، اجتماع محلی حوزه بلافصل، کسبه محدوده، مراجعان بوستان امیریه، مسافران و مراجعه کنندگان به میدان راه آهن، کارشناس آسیب های اجتماعی شهرداری منطقه و … در ابتدای مهرماه سال آغاز شده است.

به گفته علی اکبری، ساماندهی خرد فضاهای شهری و پیشگیری از ایجاد فضاهای بی دفاع، ایجاد ارتباط بین فضای ورزشی و پارک، افزایش بهره وری پارک امیریه، افزایش نظارت اجتماعی، افزایش حس تعلق ساکنین به بافت، تحقق زندگی شبانه پویا در کانون ها و شریان های اصلی شهر و توسعه و ترغیب سرمایه گذاری در ناحیه از جمله مهمترین اهداف اجرای این پروژه است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در رابطه با اقدامات در حال انجام و امکانات این پروژه تشریح کرد: در این پروژه حذف زوائد، ایجاد کف سازی مناسب، ساماندهی بصری و کالبدی، ساماندهی الگوی عبور تاسیسات شهری، ساماندهی باغچه ها، ساماندهی پارک وسایل نقلیه، نصب روشنایی مناسب، جداره سازی ساختمان های فرسوده، ایجاد غرفه نمایشگاهی و کافه با مصالح سبک، مسیر سواره و فضای پارکینگ، گل جای، کاشت درخت، کف سازی محدوده پیاده و فضای پاتوق، مبلمان شهری برای فعالیت نشستن و حضور در فضای پاتوق، مبلمان شهری برای جمع آوری زباله و روشنایی و اطلاع رسانی و… در حال اجرا است.

کد مطلب 4798608

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