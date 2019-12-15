پیشرفت عملیات عمرانی پروژه سوزنبان

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان فیض پور: کاوه حاجی علی اکبری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: مساحت عرصه مداخله در پروژه سوزنبان حدود ۳۰۰۰ مترمربع است و عملیات اجرایی آن پس از اخذ نظرات شهرداری ناحیه، شورایاری محله، معاونت اجتماعی کلانتری ۱۱۵ رازی، اجتماع محلی حوزه بلافصل، کسبه محدوده، مراجعان بوستان امیریه، مسافران و مراجعه کنندگان به میدان راه آهن، کارشناس آسیب های اجتماعی شهرداری منطقه و … در ابتدای مهرماه سال آغاز شده است.

به گفته علی اکبری، ساماندهی خرد فضاهای شهری و پیشگیری از ایجاد فضاهای بی دفاع، ایجاد ارتباط بین فضای ورزشی و پارک، افزایش بهره وری پارک امیریه، افزایش نظارت اجتماعی، افزایش حس تعلق ساکنین به بافت، تحقق زندگی شبانه پویا در کانون ها و شریان های اصلی شهر و توسعه و ترغیب سرمایه گذاری در ناحیه از جمله مهمترین اهداف اجرای این پروژه است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در رابطه با اقدامات در حال انجام و امکانات این پروژه تشریح کرد: در این پروژه حذف زوائد، ایجاد کف سازی مناسب، ساماندهی بصری و کالبدی، ساماندهی الگوی عبور تاسیسات شهری، ساماندهی باغچه ها، ساماندهی پارک وسایل نقلیه، نصب روشنایی مناسب، جداره سازی ساختمان های فرسوده، ایجاد غرفه نمایشگاهی و کافه با مصالح سبک، مسیر سواره و فضای پارکینگ، گل جای، کاشت درخت، کف سازی محدوده پیاده و فضای پاتوق، مبلمان شهری برای فعالیت نشستن و حضور در فضای پاتوق، مبلمان شهری برای جمع آوری زباله و روشنایی و اطلاع رسانی و… در حال اجرا است.