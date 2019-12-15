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۲۴ آذر ۱۳۹۸، ۱۸:۳۷

تمرین پرفشار تیم فوتبال امید در غیاب سرشناس‌ها

تمرین پرفشار تیم فوتبال امید در غیاب سرشناس‌ها

تمرین امروز تیم فوتبال امید ایران پرفشار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال به استثنای بازیکنان دو باشگاه صنعت نفت و ماشین سازی که امشب به اردوی تیم امید ملحق خواهند شد سایر نفرات دعوت شده امروز در تمرین تیم المپیک حضور یافتند.

امید نورافکن، علی شجاعی و مهران درخشان مهر  به دلیل مصدومیت به صورت اختصاصی در اختیار پزشک تیم بودند.

سایر نفرات تمرین پرفشار و متنوعی را برگزار کردند که به مرور برنامه های تاکتیکی، حرکات ترکیبی، مرور  ضربات ایستگاهی و تغییر منطقه بازی اختصاص داشت. 

تمرینات شاگردان حمید استیلی روز دوشنبه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر دنبال می شود.

کد مطلب 4798676

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