به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال به استثنای بازیکنان دو باشگاه صنعت نفت و ماشین سازی که امشب به اردوی تیم امید ملحق خواهند شد سایر نفرات دعوت شده امروز در تمرین تیم المپیک حضور یافتند.

امید نورافکن، علی شجاعی و مهران درخشان مهر به دلیل مصدومیت به صورت اختصاصی در اختیار پزشک تیم بودند.

سایر نفرات تمرین پرفشار و متنوعی را برگزار کردند که به مرور برنامه های تاکتیکی، حرکات ترکیبی، مرور ضربات ایستگاهی و تغییر منطقه بازی اختصاص داشت.

تمرینات شاگردان حمید استیلی روز دوشنبه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر دنبال می شود.