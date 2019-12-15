آمار تولد و ازدواج در استان قزوین کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، شورای راهبردی جمعیت استان قزوین عصر یکشنبه در استانداری قزوین تشکیل جلسه داد.

حسن وفایی در این جلسه اظهارداشت: نرخ ازدواج در استان کمتر از استاندارد کشوری است و در هشت ماهه امسال در کشور میزان ازدواج ۶.۷ در هزار و در استان ۶.۱ و میزان طلاق در کشور ۲.۱ و دراستان ۲.۲ در هزار است.

وی گفت: میزان طلاق در استان یک دهم در هزار بیش از از میانگین کشوری و ازدواج کمتر از نرم کشوری است.

وفایی تصریح کرد: اطلاق سن بیشتر از ۲۰ سال زن با مرد که به عنوان اختلاف نامتعارف تعریف شده در هشت ماهه امسال برای دختران زیر ۱۵ سال هیچ موردی ثبت نشده اما در سال گذشته ۴ مورد اختلاف سنی نامتعارف در ازدواج مشاهده شده است اما در سن طلاق موضوع نامتعارف نداشتیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در شورای راهبری جمعیت استان گفت: تاکید رهبری بر افزایش موالید، توانمندسازی جمعیت کار، کاهش سن ازدواج و مرگ و میر است که برنامه های مختلفی با کمک دستگاه های اجرایی انجام شده است.

وفایی یادآورشد: ارائه مشاوره ژنتیک در قبل و پس از ازدواج، آموزش های تخصصی ازدواج برای ۱۹ هزار و ۷۷۶ نفر، اختصاص یک میلیارد تومان برای آموزش، ۵۰ میلیون تومان کمک به بهزیستی برای راه اندازی مرکز جامع مراقبت از خانواده، آموزش مهارت زندگی، شناسایی ۱۴۲۱ مورد همسرآزاری، ۱۱۵۸ مورد مشاوره سلامت روان و آموزش ۹ هزار زوج جوان توسط علوم پزشکی از کارهای انجام شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان قزوین بیان کرد: برگزاری ۶۴ دوره تخصصی برای ۱۸۳۴ نفر و آموزش مهارت های زندگی برای ۷۰ هزار نفر از والدین توسط آموزش و پرورش، برپایی کارگاه آمزوشی برای ۷۵۰۵ نفر از کارکنان فرهنگی، ۳۶۸ نفر دوره حین خدمت و ۱۸ هزار و ۸۱۶ نفر آموزش دوره روان شناسی، آموزش ۵۰ هزار و ۹۱۰ نفر از جوانان ازدواج کرد،اجرای طرح حامی در ۲۰ مدرسه، اجرای طرح بشری و پوشش مدارس شبانه روزی برای ۲۰۰ نفر از دختران دانش آموز، تربیت ۲۵ همت یار سلامت روان از دیگر فعالیتهاست.

وی اظهارداشت: توسط بهزیستی نیز ارائه خدمات روان شناختی به ۷۹ هزار و ۳۸۹ کودک، مددکاری اجتماعی و غربالگری بینایی سنجی ۲۰۰۰ کودک، اجرای بیمه سلامت برای ۱۰۰۰ نفر، راه اندازی باشگاه جوان برای ۱۰۰ دانش آموز توسط اداره کار، از دیگر کارهای صورت گرفته است.

وفایی گفت: از مجموع یک میلیون و ۲۰۳ هزار نفر جمعیت استان بیش از ۸۹۰ هزار نفر کارت ملی هوشمند خود را دریافت کرده اند و ۴۸۰۰ کارت ملی آماده تحویل است که شهروندان مراجعه نکرده اند.

مرگ و میر سالانه ۷ هزار نفر در استان

مدیرکل ثبت احوال استان قزوین بیان کرد: سالانه حدود ۱۸ هزار تولد و ۷ هزار فوت در استان ثبت می شود.