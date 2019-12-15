فردا مدارس اصفهان و برخی از شهرستانهای استان تعطیل است

منصور شیشه فروش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پایداری جوی و آلودگی هوا و اعلام شاخص کیفی هوا توسط هواشناسی و تشکیل کارگروه اضطرار آلودگی هوا در بعداز ظهر روز یکشنبه اظهار داشت: تمام مقاطع تحصیلی و مراکز پیش دبستانی و مهدکودک ها در مناطق شش گانه آموزش و پرورش در شهر اصفهان و شهرهای جرقویه سفلی، سگزی، زرین شهر، باغ بهادران، فولادشهر، پیربکران، مبارکه، شاهین شهر، برخوار، خمینی شهر، نجف آباد و فلاورجان، کاشان و آران و بیدگل در روز دوشنبه ۲۵ آذرماه تعطیل است.

وی افزود: توصیه می شود گروه های حساس از تردد و ورزش در فضای باز اجتناب کنند.