به گزارش خبرگزاری مهر، در این هفته فیلم های سینمایی "خیلی دور خیلی نزدیک"، "تولد یک پروانه"، "پشت پرده مه" و "کودک و سرباز" هر روز سه نوبت به نمایش درمی آیند. برنامه مروری بر سینمای جمهوری اسلامی ایران هم در یکی از دانشگاههای استانبول تعدادی از فیلم های ایرانی را برای دانشجویان سینما نمایش می دهد. این هفته فیلم از سوی وابستگی فرهنگی ایران در استانبول با همکاری بخش فرهنگی شهرداری استانبول برگزار می شود.

- فیلم سینمایی "گیلانه" رخشان بنی اعتماد و محسن عبدالوهاب در نخستین روز از برنامه ویژه بازیگری با عنوان "بازی آفرینان"، 15 اردیبهشت ماه ساعت 17 در تالار فارابی دانشگاه هنر به نمایش درمی آید. بعد از نمایش فیلم جلسه نقد و بررسی با حضور حمیدرضا صدر منتقد، فاطمه معتمد آریا و رخشان بنی اعتماد برگزار می شود. این برنامه تا دوم خردادماه ادامه دارد.

- فیلم سینمایی "ریو براوو" به کارگردانی هاوارد هاکس روز یکشنبه 16 اردیبهشت ماه ساعت 18 در سینماتک سپیده به نمایش درمی آید. این فیلم محصول سال 1959 با بازی جان وین و دین مارتین است. در خلاصه داستان فیلم آمده: کلانتر جان تی چنس قاتلی به نام جو بوردت را دستگیر می کند. جو برادر ناتان ریو براوو ثروتمند است. ناتان مردانش را می فرستد تا شهر را محاصره و برادرش را دستگیر کنند. تنها کمک کلانتر، معاون های او دود الکلی و استامپی چلاق هستند ...