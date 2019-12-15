آموزش حقوق روابط کار برای کارگران و کارفرمایان ضروری است

خداشکر مرتضوی عصر یکشنبه در حاشیه دوره آموزشی روابط کار و تأمین اجتماعی که به میزبانی شهرستان سرعین برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: یکی از مهمترین وظایف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دفاع از حق و حقوق کارگران و کارفرمایان در چارچوب قوانین و مقررات و ساماندهی فعالیت‌ها و حل و فصل اختلاف بین کارگران و کارفرمایان است.

وی با اینکه برای جلوگیری از تضییع حقوق کارفرمایان و کارگران آموزش‌های حقوق روابط کار باید ارائه شود، افزود: کارفرمایان باید ضمن فراگیری اصول و قوانین روابط کار بیش از پیش در تنظیم قراردادها اهتمام داشته باشند تا با کمترین نقیصه ضعف‌ها و کاستی‌ها رفع شود.

رئیس روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با اشاره به نظام دادرسی عادلانه، تصریح کرد: مراجع حل اختلاف با رعایت مقررات آئین دادرسی تمام تلاش خود را باید انجام دهند تا به شکل درست و صحیح حق و حقوق طرفین تامین شود.

مرتضوی به اصل سه جانبه‌گرایی و تخصصی بودن دادرسی‌ها اشاره کرد و یادآور شد: همیشه سعی بر این است تا برای حفظ عدالت و حقوق طرفین جلساتی را در حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل شود.

وی فراگیری مقررات کار و تامین اجتماعی را ضرورت فعالیت کارفرمایان در عقد قرارداد با کارگران اعلام کرد و افزود: هر کارفرما و سرمایه‌گذاری سعی می‌کند تا به سهم خود در حوزه اشتغال نقش‌آفرینی کند و به یقین ایجاد این فرصت اشتغال نیازمند رعایت قوانین و مقرراتی است تا بین کارگر و کارفرما تنش و اختلاف به وجود نیاید.

رئیس روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل بیان کرد: با برگزاری دوره‌های آموزشی با محوریت قانون کار سعی می‌کنیم تا به وظیفه خود در آگاهی‌بخشی به کارفرمایان عمل نماییم.

ضرورت پایبندی به قوانین کار

مرتضوی ادامه داد: در قانون کار ساعات کاری روزانه هشت ساعت و هفتگی ۴۴ ساعت تعیین شده و در این زمینه باید طرفین پایبند به قانون باشند.

وی افزود: براساس ماده ۱۵۷ در موضوع تسویه حساب مراجع حل اختلاف ورود پیدا می‌کنند تا اختلاف نظر کارگر و کارفرما را در مرحله اول با سازش و در مراحل بعد با طرح در مراجع حل اختلاف مورد رسیدگی قرار دهند.

رئیس روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل اظهار کرد: در قانون اصل سه جانبه‌گرایی مورد تأکید قرار گرفته تا نماینده کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت در این جلسات حضور داشته باشند اما در برخی از صنوف نماینده کارفرمایان حضور پررنگ و تاثیرگذاری ندارد که ضرورت دارد در این باب توجه و دقت بیشتری اعمال شود.

مرتضوی ادامه داد: تا پیش از سال ۹۷ یک سری تسویه حساب در برخی از صنوف به شکل دستی قابل قبول بوده اما بعد از رای دیوان کارفرما باید مستندات خود را در مورد تسویه حساب قانونی و پرداخت حق و حقوق ارائه کند تا مشکلی از این حیث به وجود نیاید.

وی حق و حقوق قانونی و واقعی کارگران را دستمزد روزانه و یا حقوق ماهانه، پرداخت حق بن تا ۱۹۰ هزار تومان و حق مسکن تا ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: کارگران به ازای کاری که انجام می‌دهند از حق عائله‌مندی، اضافه کار، مرخصی و تعطیلات، حق ماموریت، عیدی پایان سال، سنوات پایان کار، شب‌کاری و نوبت کاری می‌توانند بهره‌مند شوند.

رئیس روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل اظهار کرد: شرایط کار نیز شامل ساعت، نوع و محل کار است که کارفرما می‌تواند در قرارداد این موارد را به صورت صریح قید کرده و به کارگر مواردی را یادآوری کند.

در این جلسه که به همت میراث فرهنگی سرعین و جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی استان اردبیل برگزار شد، هتلداران و سرمایه‌گذاران بخش گردشگری سؤالات خود را مطرح کرده و شرکت کنندگان با فرآیند علمی و ضرورت آموزش روابط کار آشنا شدند.