اسلکه تمام مکانیزه ظرف ۳ سال آینده در جنوب کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله عصاری ظهر یکشنبه در نشستی خبری در شرکت کابل های شهید قندی یزد با اشاره به اینکه شرکت توسعه سرمایه گذاری معادن و فلزات جزو ۲۰ شرکت برتر در بورس و اوراق بهادار است، اظهار داشت: این شرکت در راه اندازی پروژه های مهم و بزرگ اقدامات مهمی انجام داده و به رغم تحریم ها توانسته پروژه های بزرگی را در یزد، کرمان، طبس و ... راه اندازی کند.

وی عنوان کرد: طی دو سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان طرح در مناطق مختلف کشور اجرا شده که بسیاری از آنها به بهره برداری رسیده و در حال حاضر نیز طرح های بزرگی با سرمایه گذاری ۱۵ هزار میلیارد تومان در دست اجراست.

عصاری یادآور شد: این طرح ها از ۱۰ د رصد تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که از جمله آنها می توان به تولید ۳ میلیون تن ورق در سیرجان اشاره کرد که میزان سرمایه گذاری آن ۸ هزار میلیارد تومان است.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر طرح های در دست اقدام توسط شرکت توسعه سرمایه گذاری معادن و فلزات نیز می توان به ذوب سرمد ابرکوه و احداث یک کارخانه بزرگ کنسانتره اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری معادن و فلزات ادامه داد: برخی از این طرح ها در سال ۹۹ به بهره برداری می رسد و برخی از فرآیندها نیز در حال اصلاح است و در واقع به اصلاح پروژه ها مشغول هستیم.

عصاری همچنین با بیان اینکه یکی از حلقه های مفقوده در فعالیت های معدنی، اکتشاف است و در این زمینه عقب هستیم، افزود: در راستای جبران این عقب ماندگی، برای نخستین بار در کشور کنسرسیوم اکتشافی تشکیل شد و ۱۱ شرکت قوی در این کنسرسیوم حضور دارند.

وی ادامه داد: از آنجا که در کشور در زمینه زیرساختها نیز دچار ضعف های اساسی به ویژه در بحث حمل و نقل هستیم، شرکت توسعه سرمایه گذاری معادن و فلزات اقدام به راه اندازی یک سیستم حمل و نقلی ترکیبی کرده و در زمینی به وسعت ۱۸۰ هکتار، اسکه ای تمام مکانیزه ایجاد می کند که این اسکه ظرف سه سال آینده به بهره برداری می رسد.

عصاری در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد جذب سرمایه گذاری خارجی نیز بیان کرد: شرایط برای جذب سرمایه گذاری خارجی به هیچ وجه مهیا نیست و با وجود اینکه بسیاری از کشورها و شرکت ها علاقمند به همکاری هستند، اما تحریم ها مانع حرکت جدی از سوی آنها شده است.

وی در پاسخ به سئوال مهر در مورد ظرفیت های جدید معدنی نیز بیان کرد: این شرکت در حال حاضر موضوع اکتشاف را به شکل جدی دنبال می کند و به دنبال این هستیم که اکتشاف را در پهنه های فعال موجود گسترش دهیم.