هوای قزوین فردا ناسالم است/ مدارس شهرستان آبیک دوشنبه تعطیل است

قدرت الله مهدیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هوای استان قزوین متاثر از آلودگی منطقه غرب کشور فردا دوشنبه در وضعیت ناسالم قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: در طبقه بندی وضعیت هوا از صفر تا ۵۰ وضعیت سالم، ۵۱ تا ۱۰۰ شرایط قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم و از ۱۵۱ به بالا در وضعیت بحرانی وخطرناک است که پیش بینی می شود وضعیت استان از ۱۱۲ عبور کند و در شرایط ناسالم قرار بگیرد.

مهدیخانی تصریح کرد: هواشناسی از اواسط وقت فردا دوشنبه احتمال بارندگی در برخی مناطق را پیش بینی کرده که می تواند آلودگی ها را کاهش دهد.

شهرستان آبیک در وضعیت ناسالم تری قرار می گیرد/ مدارس آبیک تعطیل است

وی گفت: متاسفانه گرد و غبار ناشی از دشت الله آباد، آلودگی سیمان آبیک و نیروگاه در کنار ورود هوای ناسالم وضعیت شهرستان آبیک را کمی ناسالم تر کرده و در شرایطی است که از کودکان و افراد سالخورده و کسانی که بیماریهای قلبی و عروقی دارند درخواست می شود از منزل خارج نشوند.

مهدی خانی یادآورشد: با هماهنگی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین و استاندار محترم تصمیم گرفته شد که تمامی مقاطع تحصیلی در شهرستان آبیک فردا تعطیل شوند تا سلامت دانش آموزان به مخاطره نیفتد.

وی گفت: برای تعطیلی مدارس شهرستان قزوین فعلا تصمیم گرفته نشده و در جلسه ای که تا ساعاتی دیگر با حضور استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش و مسئولان محیط زیست تشکیل خواهد شد برای مدارس قزوین هم تصمیم گیری خواهد شد که مراتب به اطلاع شهروندان خواهد رسید.