دادگستری ابوموسی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این مراسم تصریح کرد: با تکمیل مراحل احداث، راه اندازی و تجهیز ساختمان دادگستری ابوموسی، پس از سالیان متمادی، دستگاه قضایی در این جزیره مستقر شد.

صالحی با اعلام اینکه استقرار دستگاه قضایی در جزیره ابوموسی طی سفر اخیر ریاست محترم قوه قضائیه به استان هرمزگان مورد تأکید ایشان بوده است اظهار داشت: ساختمان دادگستری شهرستان ابوموسی در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع با ۷۹۰ متر زیربنا در کوتاهترین زمان ممکن احداث ور اه اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این مردم جزیره ابوموسی باید برای دسترسی به نزدیک ترین مرجع قضایی فاصله ۲۲۲ کیلومتری تا بندرعباس را ساعت ها و پس از عبور از دریا طی می کردند که این مشکل با تدبیر رئیس دستگاه قضا در راه اندازی دادگستری این شهرستان برای همیشه مرتفع شد.

وی یادآورشد: از این پس رئیس این حوزه قضایی نیز در این جزیره مستقر و همراه با سایر همکاران خود به خدمت رسانی به مردم شریف و شهیدپرور جزیره ابوموسی و مرزداران خلیج همیشگی فارس مشغول خواهد شد.

ابوموسی جزیره‌ای در جنوب خلیج‌فارس و یکی از جزایر سه‌گانه ایران است و علاوه بر اهمیت سوق الجیشی، فاصله میان این جزیره و جزایر تنب به دلیل عمق مناسب آب، تنها مسیر قابل کشتیرانی برای نفتکش‌های بزرگ در تنگه استراتژیک هرمز است.