هوای زنجان سردتر می شود/آغاز بارش برف و باران

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده در استان زنجان اشاره کرد و گفت: وزش باد برخی از مناطق استان را فرا می گیرد.

وی از وجود مه رقیق در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و اظهار کرد: در صبح گاه و شامگاه برمیزان غلظت مه افزوده می شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از ورود سامانه بارشی به استان زنجان از عصر روز دوشنبه خبر داد و گفت: از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها در استان افزوده شده و شاهد بارش باران و برف خواهیم بود.

همتی به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آورشد: دمای هوای استان زنجان کاهش یافته و هوا سرد تر می شود.