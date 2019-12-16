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۲۵ آذر ۱۳۹۸، ۸:۲۰

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

هوای زنجان سردتر می شود/آغاز بارش برف و باران

هوای زنجان سردتر می شود/آغاز بارش برف و باران

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از سردتر شدن هوای استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده در استان زنجان اشاره کرد و گفت: وزش باد برخی از مناطق استان را فرا می گیرد.

وی از وجود مه رقیق در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و اظهار کرد: در صبح گاه و شامگاه برمیزان غلظت مه افزوده می شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از ورود سامانه بارشی به استان زنجان از عصر روز دوشنبه خبر داد و گفت: از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها در استان افزوده  شده و شاهد بارش باران و برف خواهیم بود.

همتی به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آورشد: دمای هوای استان زنجان کاهش یافته و هوا سرد تر می شود.

کد مطلب 4798749

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