تمام مدارس اراک صبح فردا به علت آلودگی هوا تعطیل است

رضا میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق تصمیم کمیته اضطرار آلودگی استان که عصر امروز(۲۴ آبان ماه) تشکیل جلسه داد، مقرر شد به دلیل تداوم وضعیت ناسالم هوای اراک، تمام مقاطع تحصیلی مدارس شهر و روستای این شهرستان در نوبت صبح فردا، تعطیل شود.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی افزود: عصر امروز نیز تمام مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مراکز توانبخشی اراک تعطیل بود، البته فردا صبح دانشگاه های اراک دایر هستند.

وی خاطر نشان کرد: طی دو روز اخیر شاخص کیفیت هوای اراک به علت غلظت آلاینده ها و افزایش غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، به وضعیت نامطلوب و ناسالم برای تمام گروه های سنی رسیده است.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی تصریح کرد: کیفیت نامناسب هوا و وضعیت ناسالم، شرایطی است که برای افراد به ویژه کودکان و افراد مسن و بیمار، زیانبار بوده و شهروندان به جز موارد ضروری باید از رفت و آمد در محیط شهری خودداری کرده و یا در صورت ناچار بودن به تردد، حتما از ماسک مناسب استفاده کنند.

گفتنی است به علت آلودگی هوا، تمام مدارس و دانشگاه‌های ساوه نیز فردا بیست و پنجم آذرماه تعطیل است و ادارات ساوه هم با یک و نیم ساعت تاخیر آغاز به کار می کنند.