نظارت بر بازار یزد با جدیت ادامه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان یزد با اشاره به رتبه مناسب استان یزد در حوزه تنظیم بازار بر اساس آمارهای سازمان صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این نظارت ها باید با جدیت ادامه یابد.

وی با تقدیر از اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازار استان یزد تاکید کرد: نظارت ها بر بازار باید افزایش پیدا کند تا شاهد نارضایتی مردم از گرانی و بی سامانی بازار نباشیم.

طالبی با بیان اینکه رتبه و جایگاه مناسب استان در حوزه تنظیم بازار بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت دلگرم کننده است، افزود: نباید این اتفاق را پایان کار تلقی کرد و در همین راستا نظارت بر بازار باید با جدیت ادامه یابد.

استاندار یزد با بیان اینکه مردم باید نظارت ها را احساس کنند، تصریح کرد: باید به انتقادات مردم و شکایات آنها به سرعت رسیدگی شود و با متخلفان نیز برخورد جدی صورت گیرد.