به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، نمایش «عامدانه، عاشقانه، قاتلانه» به تهیه کنندگی مجید ذهبی با برنامه ریزی و مشارکت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد و هدف آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد استان در ساحت هنر و نقش آفرینی هنرمندان بهروی صحنه می رود.
نمایش اجتماعی «عامدانه، عاشقانه، قاتلانه» به کارگردانی «مجتبی لالهزاری» از تاریخ ۲۴ آذر ماه ٩٨ ساعت ٢٠ شب، در بلوار شهیدان اشرف سالن اجتماعات دانشگاه ملاصدرا یزد اجرا می شود و تمام عوائد این اثر به آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد استان تعلق می گیرد.
این اثر هنری توسط گروه مکتب یزد، به آهنگسازی «حسین افروز»، نویسندگی «ساناز بیان» و با حضور بازیگران «هدیه کیانفرد»، « مبینا فتوحی »، «مهسا دهقانی» و « الهه کیانفرد » به مرحله اجرا رسیده است.
«مسیح دهقانی» به عنوان مجری برنامه با این اثر هنری - اجتماعی همکاری دارد.
از عموم علاقهمندان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی برای تماشای این اثر و همراهی در این امر نیک دعوت می شود.
گفتنی است؛ شماره تلفن 09138608300 نیز برای هماهنگی بیشتر و وبسایت www.yazdbilit.com برای خرید آنلاین بلیط در نظر گرفته شده است.
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