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۲۴ آذر ۱۳۹۸، ۲۳:۳۰

شهردار شهرکرد استعفا کرد

شهردار شهرکرد استعفا کرد

شهرکرد- نورالله غلامیان شهردار شهرکرد استعفا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله غلامیان شهردار شهرکرد استعفا کرد و اعضای شورای اسلامی شهرکرد با این استعفا موافقت کرده اند.

  در حال حاضر محمدرضا امیدی معاون فعلی خدمات شهری تا انتخاب شهردار جدید مرکز چهارمحال و بختیاری به عنوان سرپرست شهرداری شهرکرد مشخص و انتخاب شده است.

به گزارش مهر، حدود ۱۲ روز پیش دادستان شهرکرد از ورود مدعی العموم به تخلفات شهرداری شهرکرد خبر داده بود.

 دادستان شهرکرد گفته بود که پس از تکمیل تحقیقات، تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات شهردار شهرکرد و اعضای شورای شهر، متهمین با قرار وثیقه متناسب بازداشت گردیدند و متهمان با تودیع وثیقه مقرر آزاد و پرونده در حال پیگیری است.

کد مطلب 4798827

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
      1 0
      پاسخ
      بیچاره مردم که هر کس از راه میرسه میخاد بیت المال را بکشه بالا

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