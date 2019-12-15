نتانیاهو: برزیل در سال ۲۰۲۰ سفارت خود را به قدس منتقل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بنیامین نتانیاهو» روز یکشنبه گفت که پسر رئیس جمهور برزیل به وی اطمینان خاطر داده که این کشور به پیروی از آمریکا، در سال آینده میلادی (۲۰۲۰) سفارت خود را به بیت المقدس منتقل می کند.

این در حالی است که «ژایر بولسونارو»، رئیس جمهور برزیل پیشتر و در زمان رقابت‌های انتخاباتی خود، وعده انتقال سفارت کشورش به بیت المقدس را داده بود؛ اما اندکی بعد دولت وی از بیم تیره شدن روابط تجاری برزیل با کشورهای عرب خاورمیانه از عمل به این وعده خودداری و به جای انتقال سفارت، به گشایش یک دفتر تجاری بسنده کرد؛ دفتری که روز یکشنبه (۱۵ دسامبر/ ۲۴ آذرماه) طی مراسمی در شهر بیت المقدس گشایش یافت.

با این حال، «ادواردو بولسونارو» پسر رئیس جمهور برزیل خطاب به هیأت تجاری اعزامی به فلسطین اشغالی گفت که پدرش «به او اطمینان داده که بنا به وعده خود قصد دارد سفارت [برزیل] را به اورشلیم [بیت المقدس] منتقل کند». اما ادواردو بولسونارو به تاریخ دقیق این انتقال اشاره ای نکرد.

از سوی دیگر، نتانیاهو در بیانیه ای که متعاقب این اظهارات منتشر شد، اعلام کرد که در دیدارش با ادواردو بولسونارو، پسر رئیس جمهور برزیل گفته است که دولت این کشور «به انتقال سفارت برزیل به بیت المقدس در سال ۲۰۲۰ متعهد است».

گفتنی است که «دونالد ترامپ» در اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی در اقدامی مغایر با توافق و رضایت عمومی کشورهای جهان، بیت المقدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت و سفارت آمریکا را در ماه می ۲۰۱۸ به این شهر منتقل کرد.