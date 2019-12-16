دهها نیروی یمنی از ائتلاف متجاوز سعودی جدا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۶۲ نفر از مزدورانی که در صفوف ائتلاف سعودی در جبهه‌های مرزی یمن حضور داشتند با اعتراف به اینکه فریب متجاوزان را خورده بودند، به آغوش دولت صنعاء بازگشتند.

بر اساس این گزارش، دستگاه‌های امنیتی در استان‌های ریمه، ذمار، صنعاء، الحدیده، حجه، إب و عمران طی نیمه نخست ماه دسامبر جاری پذیرای ۱۶۲ نفر از عناصر جدا شده از صفوف ائتلاف سعودی بوده‌اند که اعتراف داشتند فریب دشمن سعودی را خورده بودند.

یک مقام امنیتی صنعاء اعلام کرد: «شماری از این افراد از فرماندهان صفوف ائتلاف سعودی و از شبه نظامیان گروه موسوم به «تیپ سوم العروبه» در جبهه‌های مرزی یمن بودند».

به گزارش العالم، این منبع افزود: «همه این فریب‌خورده‌ها در پاسخ به فرمان عفو عمومی شورای عالی سیاسی یمن صفوف دشمن را ترک کرده و با کمک دستگاه‌های امنیتی صنعاء به شهرها و روستاهای خود بازگشتند».

این عناصر جدا شده از صفوف ائتلاف سعودی از «عبدالکریم السدعی» فرمانده گروه موسوم به تیپ سوم العروبه و همه هم قطارانشان در این تیپ خواستند جنگ برای ائتلاف سعودی را رها کرده و به میهن خود بازگردند.