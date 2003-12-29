" ارثيه خانواده فرامونتي "در فيلمخانه ملي ايران

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازاعلام روابط عمومي معاونت امور سينمايي وزارت ارشاد ، از هفته گذشته با نمايش پول توجيبي ساخته" فرانسوا تروفو" پنجاهمين دوره جلسات نمايش فيلمخانه ملي ايران (زمستان 1382) آغاز شد و سه شنبه نهم دي ماه جاري ، دومين فيلم اين دوره با نام "ارثيه خانواده مرامونتي" ساخته مائورو بولونيني (محصول 1976 ، سينماي ايتاليا) ساعت 18 در سينما صحرا به نمايش در مي آيد.

" مائورو بولونيني" در 28 ژوئن 1922 در "پيزتويا" (ايتاليا) متولد شد، در دانشگاه "فلورانس" تحصيل كرد، و در مركز تجربي سينماتوگرافي رم كارگرداني آموخت. در فاصله سال هاي 1948 تا 1952 دستيار" لوييجي زامپا"،" ژان دلانوا" و "ايوآلگره " بود، و پس از 1946 خود كارگردان فعال اپرا و تئاتر شد و در 1958 جايزه بهترين فيلمنامه را براي شوهران جوان از جشنواره كن دريافت داشت.

" بولونيني" از آن دسته كارگردانهايي ايتاليايي است كه به مضامين اجتماعي نئورئاليسم پس از جنگ جهاني دوم پرداخت ، اما از ضرورت زيبايي شناختي آن دور شد." بولونيني" كه در فرانسه دستيار "|ژان دلانوا" و "ايواآلگره" بود، با روش هايي آشنا شده بود كه استفاده از بازيگران حرفه اي و دكورهاي استوديويي جزو جدايي ناپذير آن بود اين اجزا همان چيزهايي بود كه نئورئاليسم از آنها دوري مي جست. با وجود اين" بولونيني" در فيلم هايش به طور موكد سبك و سياق خود را در فيلمسازي ادامه داد.

