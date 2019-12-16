به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست شامگاه یکشنبه در حاشیه مراسم اختتامیه بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان قم با اشاره به اینکه نیاز اساسی و چاره ساز کشور پژوهش و فناوری است، گفت: برگزاری نمایشگاه‌ها می‌تواند توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه استان را بالفعل کند.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه‌های پژوهش و فناوری می‌تواند به هم افزایی و تعالی فکری صاحبان ایده و صنعت کمک کند، گفت: برگزاری نمایشگاه باید منجر به معرفی ایده به بازار هدف و ارتباط‌گیری با صنعت شود.

استاندار قم با بیان اینکه روز پژوهش به یک الگوی فراگیر و دائمی در جامعه مبدل شود، گفت: نمایشگاهی که به همت کارگروه پژوهش و فناوری و با مدیریت پارک علم و فناوری استان قم برگزار شد نشان داد که ظرفیت‌های فناوری خوبی در استان به چشم می‌خورد.

وی با ابراز امیدواری از فعالیت‌های گسترده و هدف‌دار نسل جوان در حوزه پژوهش و فناوری استان، ادامه داد: خوشبختانه نسل جوان استان نشان داده است که توجه ویژه‌ای به توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان دارد.

لزوم همراهی دانشگاه‌ها با فناوری

سرمست با تأکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه پژوهش و فناوری تنها یک حرکت نمادین برای ارائه دستاوردها نیست، افزود: این نمایشگاه باید محلی برای دیده شدن دستاوردها و فرصتی برای حمایت از صاحبان ایده و فناوری باشد.

وی با بیان اینکه باید به جوانان کمک کنیم تا ایده خود را به ثروت نزدیک کنند، گفت: متولیان امر باید زمینه حمایت از دستاوردهای پژوهشی و فناوری را فراهم کرده و در تبدیل ایده‌های فناوری به محصول و تجاری‌سازی آنها نقش آفرینی کنند.

استاندار قم تنها راه رسیدن به اقتصاد دانش بنیان و توسعه کارآفرینی پژوهش محور را ارتباط دانشگاهیان با مراکز فناوری دانست و گفت: دانشگاه‌ها باید به رویکردهای تازه اقتصادی که همان ثروت آفرینی از بستر دانش و فناوری است توجه کنند.

گفتنی است، بیستمین نمایشگاه استانی دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان با حضور ۱۳ غرفه دانشگاهی و مراکز پژوهشی، به آموزش عالی، ۹ غرفه از دستگاه‌های اجرایی، ۴ غرفه از مراکز فناوری، ۳ غرفه تسهیل گر فناوری و یک غرفه حوزوی با شعار پژوهش اثربخش، فناوری ارزش آفرین و رونق تولید با مسئولیت پارک علم و فناوری استان قم در دانشگاه قم برگزار شد.