هدیه اینترنتی همراه اول در ایستگاه «دوشنبه سوری» آذرماه

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، به منظور تکریم و افزایش رضایتمندی مشترکان، همراه اول در آخرین دوشنبه هر ماه با ارائه هدایایی در قالب طرح «دوشنبه سوری»، به استقبال آنها می رود که این استقبال در آذرماه از مشترکان یوسیمی گرم تر خواهد بود.

همراه اولی ها می توانند جهت شرکت در این طرح فراگیر و منتفع شدن از مزایای بسته های اینترنت رایگان یک روزه، در دوشنبه پایان هر ماه با شماره گیری #۶۴*۱۰۰* از پیشنهادهای «دوشنبه سوری» این اپراتور بهره مند شوند.

در همین راستا دوشنبه سوری ماه جاری روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه برگزار می شود. هدایای در نظر گرفته شده برای این دوشنبه سوری بسته های دیتا ۵۰۰ مگابایت تا ۱۰۰ گیگابایت یک روزه (۵ صبح تا ۵ عصر) است که به تمامی مشترکان دائمی، اعتباری و انارستان با شماره گیری کددستوری مذکر، به صورت تصادفی تعلق می گیرد.

لازم به ذکر است تمامی مشترکان تا ساعت ۲۳:۵۹ دوشنبه ۲۵ آذر فرصت دارند با شماره گیری کددستوری مذکور بسته خود را فعال کنند.

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