گروه های همیار زنان سرپرست خانوار غیر فعال منحل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بهزیستی استان زنجان سلمان حسینی در سومین نشست تخصصی کلینیک های مددکاری بهزیستی، گفت: ۲۳ گروه همیار زنان سرپرست خانوار در استان فعال هستند که هرگروه دارای ۵ تا ۷ عضو است و در زمینه فعالیت های تحصصی تولیدی، توزیعی و چندمنظوره از جمله خیاطی، خدماتی، کاشت و کشت گیاهان داروئی، عرق گیری، رشته بری، قالیبافی، ملیله کاری و مینا کاری مشغول هستند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان با اشاره به پرداخت حق بیمه زنان سرپرست خانوار، خاطر نشان کرد: ۹۵۲ نفر از زنان سرپرست خانوار ساکن شهر ازبیمه تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری و بیش از ۴۰۰ زن سرپرست خانوار ساکن روستا از بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان و عشایر از بیمه برخوردار هستند.

حسینی از ثبت اطلاعات مددجویان خانواده های دارای فرزند ۲ قلو در سامانه ارمغان خبر داد و گفت: تعداد ۱۱ کلینیک مددکاری ۷مجتمع و ۳مؤسسه در سطح استان مشغول به فعالیت هستند که در قالب واگذاری پرونده به تعداد بیش از ۲هزار جلد با دفتر توانمندسازی خانواده و زنان در راستای ارایه خدمات مددکاری به زنان همکاری می کنند.