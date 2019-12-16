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۲۵ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۵۸

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان:

گروه های همیار زنان سرپرست خانوار غیر فعال منحل می شوند

گروه های همیار زنان سرپرست خانوار غیر فعال منحل می شوند

زنجان-معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان با تاکید بر ساماندهی و پایش فعالیت اعضای گروه های همیار، گفت: گروه های همیار زنان سرپرست خانوار که فعالیت و بازدهی ندارند، منحل می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  بهزیستی استان زنجان سلمان حسینی در سومین نشست تخصصی کلینیک های مددکاری بهزیستی، گفت: ۲۳ گروه همیار زنان سرپرست خانوار در استان فعال هستند که  هرگروه دارای ۵ تا ۷ عضو است و در زمینه فعالیت های تحصصی تولیدی، توزیعی و چندمنظوره  از جمله خیاطی، خدماتی، کاشت و کشت گیاهان داروئی، عرق گیری، رشته بری، قالیبافی، ملیله کاری و مینا کاری مشغول هستند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان با اشاره به پرداخت حق بیمه زنان سرپرست خانوار، خاطر نشان کرد: ۹۵۲ نفر از زنان سرپرست خانوار ساکن شهر ازبیمه تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری و بیش از ۴۰۰ زن سرپرست خانوار ساکن روستا  از بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان و عشایر از بیمه برخوردار هستند.

حسینی از ثبت اطلاعات مددجویان خانواده های دارای فرزند ۲ قلو در سامانه ارمغان خبر داد و گفت: تعداد ۱۱ کلینیک مددکاری ۷مجتمع و ۳مؤسسه در سطح استان مشغول به فعالیت هستند که در قالب واگذاری پرونده به تعداد بیش از ۲هزار  جلد با دفتر توانمندسازی خانواده و زنان در راستای ارایه خدمات مددکاری به زنان همکاری می کنند.

کد مطلب 4799134

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