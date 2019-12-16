کتاب «ازدواج و همسرداری انبیا از منظر قرآن و حدیث» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در معرفی این کتاب عنوان شده است: ازدواج و همسرداری مقولهای است که تدبیر الهی در زندگی مقرر کرده و انسان نمیتواند از آن بیگانه باشد؛ حتی انبیا که در اوج لذات معنوی زندگی میکردند با ازدواج و همسرداری بیگانه نبودند. تحولات عصر جدید بر زندگی انسان از جمله در مقوله ازدواج و روابط زوجین تأثیر داشته و تنگناهایی را به وجود آورده است. بازگشت به وحی و معارف اصیل انبیا که صادقترین و امینترین راهنمایان بشرند، میتواند روزنه امیدی برای برونرفت از این تنگناها باشد.
انگیزه این نوشتار نشان دادن نگاه و سیره انبیا الهی درباره ازدواج و همسرداری است. مطمئنترین راه دستیابی به نگاه و سیره انبیا(ع) در هر مقولهای از جمله ازدواج و همسرداری، رجوع به قرآن و سخنان معصومان(ع) است. اطلاعات مطرح شده در قرآن و سخنان معصومان(ع) درباره نگاه و سیره انبیا(ع) در خصوص ازدواج و همسرداری، فراوان و تفصیلی نیست؛ لیکن همین اطلاعات کم و کلی، پاسخگوی بسیاری از سؤالها و چالشهای موجود در جامعه امروز است.
کتاب «ازدواج و همسرداری انبیا از منظر قرآن و حدیث» در ۱۹۱ صفحه و با قیمت ۳۸ هزار تومان از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وارد بازار نشر شده است.
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