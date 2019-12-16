خبرگزاری مهر - گروه استان ها: خبر مشاهده کیک های آلوده به قرص های مشکوک چند روزی است در اخبار رسانه ها و فضای مجازی بالاترین آمار بازدیدها را به خود اختصاص داده به طوری که هر از چندگاهی نام یکی از استان ها به واسطه مشاهده این قرص ها بر سر زبان ها می افتد.

صبح روز دوشنبه ۲۵ آذرماه نیز زمزمه هایی از مشاهده این قرص های مشکوک در بوفه یکی از مدارس همدان رفته رفته قوت گرفت تا اینکه خبرنگار مهر از مراجع رسمی پیگیر موضوع شد.

خبرنگار مهر در ابتدای پیگیری صحت یا رد این موضوع با معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان مصاحبه ای داشت که ایرج خدادادی در این مصاحبه دریافت گزارش رسمی تا زمان لحظه انجام مصاحبه را غیرواقعی عنوان کرد و افزود: اطلاعاتی از طریق فضای مجازی به دست ما رسیده اما گزارش رسمی مبنی بر وجود قرص در کیک در همدان ارائه نشده است.

نمی توان براساس اطلاعات و اخبار فضای مجازی موضوعی را رد یا تایید کرد

ایرج خدادادی با بیان اینکه نمی توان براساس اطلاعات و اخبار فضای مجازی موضوعی را رد یا تایید کرد، گفت: ممکن است هر شایعه ساختگی در فضای مجازی منتشر شود.

پس از انجام مصاحبه با معاون غذا و دارو یکی از مخاطبان خبرگزاری مهر تصویری از کیک های الوده به قرص را برای مهر ارسال کرد که صحت معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان همدان در همین خصوص با قدردانی از حساسیت خبرگزاری مهر نسبت به سلامت نسل نوپا گفت: از آنجا که معمولاً دانش‌آموزان صبحانه را صرف نمی کنند صرف حداقل یک میان وعده از نیازهای فیزیولوژیک آنهاست که در این زمینه آموزش و پرورش فضایی را تحت عنوان پایگاه های تغذیه سالم یا همان بوفه در مدارس دایر کرده است.

عبدالله جعفری با بیان اینکه در استان همدان ۲۵۰۰ مدرسه فعال است که ۲۸۵ هزار دانش‌آموز را آموزش می‌دهد، گفت: توصیه اول و آخر در زمینه تغذیه دانش آموزان فرهنگ‌سازی و توجه خانواده‌ها به این مقوله است.

وی با بیان اینکه با توجه به سختی هایی که در جامعه وجود دارد در بحث تغذیه و سبک تغذیه توصیه می‌شود خانواده‌ها این وضعیت را مدیریت کرده و لقمه های سالم را در اختیار فرزندان قرار دهند، گفت: بهتر است به جای پرداخت پول برای خرید تغذیه چه از درون مدرسه و چه از مغازه های خارج از محدوده مدرسه فرهنگ سازی تغذیه سالم شکل گیرد.

وی با بیان اینکه در بحث تغذیه اولویت اول و آخر فرهنگ‌سازی و برخورداری از تغذیه سالم با معیارهای اسلامی و پایه علمی است، گفت: خوشبختانه روزبه‌روز حساسیت جامعه و خانواده و مسئولان نسبت به این قضیه بیشتر می‌شود

جعفری با بیان اینکه خبرگزاری مهر در انتشار اخبار سلامت حساسیت ویژه دارد و و همواره کمک حال دستگاه آموزش و پرورش بوده است، اظهار داشت: دستورالعملی در اختیار مدیران قرار گرفته که در آن پیرامون پایگاه های تغذیه سالم مواردی عنوان شده که لزوم توجه به آن ضروری است.

وی با بیان اینکه از دو سال پیش علاوه بر اداره سلامت و تندرستی ذیل معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش، سازمان دانش آموزی و دانشگاه علوم پزشکی دائماً فضای این چنینی از جمله بوفه ها را تحت رصد و نظارت دارند، گفت: دستورالعمل های متعددی وجود دارد که اگر به آنها توجه شود کمتر این مخاطرات را خواهیم داشت.

همکاران حوزه رسانه باید علاوه بر ایجاد حساسیت از نگرانی های بی مورد در این زمینه جلوگیری کنند وی به مسئله مشاهده قرص در کیک ها نیز اشاره کرد و با بیان اینکه در مسئله ای که اخیراً در فضای مجازی دیده شده وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه ای درخواست کرده حساسیت منفی ایجاد نشود، گفت: همکاران حوزه رسانه باید علاوه بر ایجاد حساسیت از نگرانی های بی مورد در این زمینه جلوگیری کنند.

جعفری با بیان اینکه از چند هفته گذشته در استان‌های مرزی مواردی از وجود این کیک ها گزارش شد، گفت: در استان همدان مواردی مشاهده شده که محدود و معدود بوده و از طریق مراجع در دست پیگیری است و لزومی برای ایجاد نگرانی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه تاکید بر این است که حساسیت ایجاد نشود و بر همین اساس همکاران آموزشی و پرورشی و تیم‌های ناظر به شدت در جریان هستند و مدیران از این موضوع آگاه شد اند، گفت: مراجع و نهادهای مرتبط پیگیری امورند و آموزش و پرورش زمینه‌ای را فراهم کرده تا مواردی که ایجاد نگرانی کنند نداشته باشیم و در این زمینه با علوم پزشکی در تعامل است.

وی با بیان اینکه اگر موردی خاص و نگران کننده بود از طریق اصحاب رسانه اطلاع‌رسانی می‌شود، گفت امکان جاسازی شی خارجی در فرایند تولید کارخانه وجود ندارد و به طور حتم این اقدام یک حرکت غیر انسانی است که نهاد های مسئول در کل کشور پیگیر موضوع هستند.

جعفری با بیان اینکه اگر موردی صورت گیرد از طریق نهادهای نظارتی به علوم پزشکی گزارش می‌شود، گفت: اگر توجه به دستورالعمل ها لحاظ شود و خانواده و مسئولان موضوع را مدیریت کنند مشکلی پیش نخواهد آمد.

وی مرجع توضیح در مورد این قضیه را علوم پزشکی عنوان کرد و با بیان اینکه ممکن است شیطنت هایی صورت گیرد که نهادهای نظارتی با قوت پیگیر موضوع هستند، گفت: تامین سلامت دانش آموزان اولویت است و مردم و خانواده‌ها اگر مورد مشکوکی مشاهده کردند باید به آموزش و پرورش یا علوم پزشکی اطلاع دهند تا موضوع بررسی شود.

در یکی از مدارس استان همدان به صورت رسمی گزارشی توسط آموزش و پرورش مبنی بر مشاهده کیک های آلوده به قرص گزارش شده است صحبت به عبدالله جعفری و پاسخگویی مبهم به این موضوع خبرنگار مهر را متوجه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان کرد که منوچهر کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در یکی از مدارس استان همدان به صورت رسمی گزارشی توسط آموزش و پرورش مبنی بر مشاهده کیک های آلوده به قرص گزارش شده است، گفت: پس از این گزارش تمام موارد دیگر و بسته های دیگر کیک چک شد و مورد دیگری مشاهده نشد.

منوچهر کرمی با بیان اینکه تمام اقدامات لازم صورت گرفت و ضمن ارسال مورد کشف شده برای آزمایشگاه بررسی های بیشتر و کشف منبع در حال انجام است، گفت: البته قبل از اینکه این مورد گزارش شود از پنجشنبه هفته گذشته با توجه به گزارش کشوری این موضوع در دستور کار قرار گرفت و اگر موضوع نگران‌کننده پیش آید حتما اطلاع رسانی خواهد شد.

وی با بیان اینکه ممکن است موضوع ساده و شیطنتی بیش نباشد اما یک گزارش رسمی در استان همدان دریافت شده است، گفت: مردم اگر هر جای دیگری یا مورد دیگری حتی اگر شایعه بود به این موضوع برخورد کردند آن را به ما منتقل کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: همکاران غذا و دارو به صورت مستمر و روتین بازدیدها را از کارخانه‌ها و مراکز عرضه انجام می‌دهند.