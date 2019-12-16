انقلاب اسلامی سرچشمه تحولات در منطقه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله مبینی ظهر دوشنبه در آیین اختتامیه جشنواره تولید آثار فرهنگی و هنری شجره طیبه بسیج که در مجتمع نور زنجان برگزار شد، وقوع انقلاب اسلامی را یکی از اتفاقات مهم در قرن بیست و یکم عنوان کرد و افزود: بی‌تردید انقلاب اسلامی ایران را باید سرچشمه تحولات در منطقه دانست که چهار دهه پیش محقق شد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران خارج از توان و برنامه ابرقدرت‌های دنیا بود، تصریح کرد: وقتی اتفاقات چهار دهه گذشته را مرور می‌کنیم، می‌بینیم سرچشمه حوادث روی داده طی بیست سال نخست قرن بیست و یکم، ریشه در انقلاب اسلامی ایران داشته و از آن نشأت گرفته است.

دبیر سیاسی و محتوایی مجمع جهانی بیداری اسلامی با یادآوری اینکه امروز شاهد ریشه دوانیدن شجره طیبه در سایر کشورها که ماحصل انقلاب اسلامی ایران است، هستیم، ادامه داد: ایران اسلامی در طول چهل سال گذشته در برابر همه توطئه‌ها ایستادگی و آن‌ها را خنثی کرد، این در حالی است که امروز دشمن در سنگر دیگری به تداوم نقشه‌های شوم خود اقدام می‌کند.

مبینی با اشاره به اینکه ناتوانی دشمن برای مقابله نظامی با ایران اسلامی باعث شد تا به جنگ‌نرم روی آورده و امروز به عینه می‌بینیم که همه دشمنان ایران اسلامی در این قالب علیه کشورمان متحد شده‌اند، اظهار کرد: وقتی دشمن در سال‌های گذشته متحمل انواع شکست‌ها شد، دست به جنگ اقتصادی زد تا با این کار، فشارهای خود را علیه ملت ایران مضاعف کند.

دبیر سیاسی و محتوایی مجمع جهانی بیداری اسلامی با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده است که ایران اسلامی همواره در پس این فشارها و تحریم‌ها توانسته است به رشد و بالندگی دست یابد و می‌توان این تحریم‌ها را نوعی امتحان الهی دانست، یادآور شد: زمانی مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی علی‌رغم همه فشارها، از مسیر انقلاب خارج نشدند، این می‌تواند یکی از نتایج همین فشارها باشد.

مبینی با اشاره به اینکه ایران اسلامی امروز به یک قدرت مطلق در منطقه تبدیل شده و به واسطه همین قدرت توانسته است، توطئه دشمنان را خنثی کند، ادامه داد: تجربه نشان داده است که با حرکت در مسیری که بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی تعیین کرده و با پیروی از بیانیات رهبر فرزانه انقلاب، توانسته‌ایم از سردرگمی‌ها به سلامت عبور کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران هیچ‌گاه از تهدیدات نهراسیده است، خاطرنشان کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی و تداوم آن می‌تواند این مهم را در نسل امروز تداعی کند که هنرمندان قادرند با هنر خود، تاریخ را ماندگار کنند.